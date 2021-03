Cristina Pedroche habla sin tapujos sobre su salud mental: "Estoy triste y depresiva"

"No soy de piedra". Con estas palabras ha admitido Cristina Pedroche que hay días en los que se siente "triste", pues las críticas y las malas noticias le afectan. La presentadora se ha sincerado en una entrevista con El mundoa propósito de sus nuevos retos laborales.

El rostro de Zapeando conducirá el nuevo reality que prepara Atresmedia, Love Island. Además, Pedroche es la nueva embajadora de Intimina, una marca especializada en copas menstruales y bolas chinas. Ambos proyectos le hacen muy feliz, pero, pese a recibir buenas noticias, Pedroche pasa por días bajos.

"Yo llevo una mochila con muchísimas críticas cada día. Hay un día que estallo, me afecta todo, me planteo que tienen razón y pienso cosas horribles", ha confesado la presentadora.

En este sentido, la pareja del chef Dabiz Muñoz, quien no atraviesa su mejor etapa profesional tras el cierre de StreetXo en Londres, confiesa que está trabajando mucho para sentirse bien en todos los sentidos. La presentadora siente mucha presión debido a su papel en televisión y tiene que estar al cien por cien en todo momento, tanto en lo laboral como en lo personal.

Así, con tal de cuidar su salud mental, Pedroche le presta mucha atención a su cuerpo: "Yo amo a mi cuerpo. Es el que tengo, el que cuido, el que mimo. No me escondo. Lo trabajo muchísimo por dentro y por fuera. Estoy mejor que nunca. Yo me veo divina. He enseñado celulitis y estrías. Nadie me obliga a ponerme una ropa u otra. Yo decido". A lo largo de su trayectoria televisiva, la presentadora ha recibido muchas críticas por su físico.

La pandemia es un factor que le impide ser todo lo optimista que le gustaría. No obstante, no duda en seguir en pie, plantándole cara a lo que venga: "De todo se sale. Es una mierda. Yo estoy triste y depresiva porque es una mierda. Pero lo importante es la actitud".