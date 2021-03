La cantante Claire Elise Boucher, más conocida como Grimes, no solo se dedica a la música electrónica, sino que también es artista. Así lo ha demostrado recientemente en una subasta online de sus obras en la plataforma Nifty Gateway, alcanzando casi los 6 millones de dólares (casi 5 millones de euros) de beneficio.

En la creación de las obras vendidas, la artista ha trabajado con su hermano, Mac Boucher. Ambos han titulado a esta serie de pinturas digitales WarNymph Collection Volume 1.

Juntos han realizado 10 obras en torno a este tema, creando un universo en el que la protagonista es una especie de diosa llamada WarNymph que, según Grimes "explora la fluidez de la identidad en la era virtual".

En el pie de foto la cantante canadiense invita a sus seguidores a seguir la subasta online. La tecnología mediante la cual están realizadas las obras es en forma de token no fungible (NFT), es decir, que representan un activo único.

Esto permite a los usuarios comprar los derechos de propiedad intelectual de cada obra, que está almacenada únicamente de manera virtual. Estos NFT se usan para más cosas, entre otras, como cartera de divisas electrónicas.

La obra más valiosa (la última que se puede ver en la publicación de Nifty Gateway) es un vídeo con música compuesta por Grimes, titulado Death to the old (Muerte de lo antiguo) y que ha costado 389.000 dólares (unos 322.00 euros).

No obstante, la mayor cantidad de dinero recibido por la creadora ha sido debida a la venta de los clips cortos Earth y Mars (el primer y tercer vídeo de la publicación respectivamente), de los que se han vendido gran cantidad de copias a 7.500 dólares cada una (6.200 euros).

Esta acumulación entre unas y otras obras ha propiciado que la artista se embolse 5,8 millones de dólares (4,8 millones de euros) en un período de tiempo inferior a 20 minutos.

No obstante, no todo este dinero es para ella, sino que, según anunció Nifty Gateway en su perfil de Instagram, un porcentaje de lo recaudado se donará a una ONG que lucha contra el cambio climático, llamada carbon180.