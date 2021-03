La Comunitat Valenciana tanca el mes de febrer amb 98.060 treballadors en ERTO, 44.649 més que al gener

Per províncies, la major part dels ERTO s'han registrat a València, amb 46.292, seguida d'Alacant (42.516) i Castelló (9.252).

Per sexes, dels treballadors inclosos en ERTO en la regió valenciana un total de 52.816 són dones i 45.244 són homes.

Del total de persones en ERTO, 16.689 estan en un expedient per força major i 3.042, no per força major. A ells se sumen les 71.113 que estan incloses en les noves modalitats d'ERTO per impediment, limitació, segons Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE), i cadena valor, que es van engegar a partir de el 1 d'octubre i que comporten exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social.