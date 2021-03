El Gobierno descarta bajar el 21% de IVA del coche eléctrico para favorecer su venta: "No lo prevé la directiva de la UE"

Comprar un vehículo eléctrico continuará estando gravado con un 21% de IVA y el Gobierno no se plantea una rebaja de ese tipo impositivo para incentivar su adquisición con el fin de que el parque móvil sea menos contaminante.

El Ejecutivo mantiene el IVA al 21% y así se lo ha trasladado a Idoia Sagastizabal, del PNV, en una respuesta parlamentaria, después de que la diputada vasca preguntara si el Gobierno está estudiando la posibilidad de reducir el porcentaje ese impuesto para los vehículos eléctricos.

La respuesta del Gobierno, indica que la Directiva sobre el IVA, que data de 2006, indica que los países de la UE deben establecer un tipo general que no sea inferior al 15% y que los Estados miembro pueden establecer uno o dos tipos reducidos no inferiores al 5% para determinados bienes y prestaciones de servicios. "La Directiva comunitaria no ha previsto la aplicación de tipos impositivos reducidos para las entregas de vehículos eléctricos, que, en consecuencia, tributan al tipo general del 21 por ciento en el Impuesto sobre el Valor Añadido", sentencia el Gobierno.

Asociaciones del sector del automóvil, como Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios), Ganvam (vendedores y talleres), Aedive (movilidad eléctrica) y Sernauto (fabricantes de componentes) apuestan por reducir al 10% el IVA de los vehículos eléctricos con el fin de fomentar su compra.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, dejó entrever el pasado mes de noviembre que podría producirse una reducción del IVA en la compra de vehículos eléctricos. Al participar telemáticamente en el VI Foro Nissan, Ribera indicó que en el Ejecutivo "siempre" han estado "abiertos" a la posibilidad de ofrecer incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos como la reducción del IVA. "Todo este proceso, que está tutelando la ministra de Hacienda y en el que, evidentemente, trabajamos, llevará algún tiempo, pero estamos abiertos a esta opción”, comentó.

La ministra Ribera comentó que España está "muy por debajo" del promedio de la fiscalidad ambiental en la UE

Ribera comentó que España está "muy por debajo" del promedio de la fiscalidad ambiental en la UE, aunque precisó que existe un "entramado complejo" con distintos niveles de Administración pública que hace que "muchas veces" se lancen "señales contradictorias" en este sentido. No obstante, apuntó que España ha llegado "tarde" al debate de la fiscalidad ambiental, algo que "no debería haber ocurrido" por el potencial económico que tiene el sector de la automoción y su transición hacia la fabricación de modelos menos contaminantes.