CHA lamenta que Cinco Villas rechacen la propuesta para evitar la muerte de aves por líneas de alta tensión

Cada año pierden la vida por este motivo 39.000 ejemplares en toda España, de las cuales 33.000 son especies protegidas, ha señalado Díaz

"En el debate quedó patente la necesidad de revertir esta situación, por eso no entendemos que el PSOE diga que existen los mecanismos necesarios y no hace falta aprobar esta propuesta. Si se estuvieran haciendo las cosas bien, estas aves no morirían. Es algo evidente", ha añadido.

Felipe Díaz ha recordado el caso de 'Ause', una hembra de águila real que estaba siendo radioseguida por las Bardenas Reales, que llevaba años reproduciéndose en La Negra, y que murió electrocutada afinales del año pasado. "Para CHA, igual que para muchas personas, la muerte de 'Ause' no es una más en la estadística de electrocuciones de aves que mueren a diario en los tendidos eléctricos ante ladesidia de sus propietarios, la vamos a echar mucho de menos".

Finalmente, el portavoz de CHA ha elogiado las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión que se están poniendo en marcha en función del Real Decreto 1432/2008.

No obstante, ha insistido en que "la inversión económica que se ha realizado hasta ahora por parte de las autoridades ambientales y las compañías eléctricas es muy insuficiente para la magnitud del problema".