La Rinconada lanza un ciclo de webinars para "alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres" como eje de 8M

En un comunicado, el Ayuntamiento señala que los objetivos que persigue este proyecto son hacer llegar al público general y a profesionales vinculados a estas cuestiones, información, experiencias y estrategias que permitan alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres; hacer frente al compromiso de seguir trabajando en pro de la igualdad con planes de formación gratuitos y de libre acceso; incrementar las opciones formativas on line para trabajar la igualdad de género, adaptadas al actual contexto de incertidumbre y continuo cambio; establecer un feedback enriquecedor para que el conocimiento no fluya en una única dirección; aportar valor añadido a la programación específica del área de igualdad y construir una sociedad "donde la desigualdad no tenga cabida en ningún ámbito, la justicia sea también para las mujeres y la libertad sea un derecho básico realizable".

"El Área de Igualdad del Ayuntamiento de La Rinconada lleva 30 años abanderando las políticas de igualdad del municipio. Ha dedicado una especial atención a programas formativos relacionados con la igualdad de género que han ayudado a la incorporación de conceptos básicos para que sean integrados por la ciudadanía de forma natural en todos los ámbitos de la vida y puedan poner en práctica principios que favorezcan el cambio social en términos de igualdad y relaciones igualitarias", recalca.

Como destaca el alcalde, Javier Fernández, "la labor en Igualdad del Ayuntamiento de La Rinconada no es una apuesta reciente, sino una reivindicación histórica de este municipio, cuyo respaldo se prolonga durante los últimos 30 años de manera continuada, creciendo y avanzando cada vez más, pero sin bajar la guardia, conscientes que hay que seguir avanzando y que aún queda camino por recorrer".

Concretamente, el ciclo, que contará con la conducción de la periodista María José Jiménez Flor, 'Pepa Violeta', comenzará el 8 de marzo, a las 18,00 horas, con la conferencia 'La reforma de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Reflexiones sobre su necesidad y oportunidad', a cargo de Carmen Martínez Perza, magistrada titular Juzgado de lo Penal número cuatro de Huelva. El 15 de marzo, será el turno de la psicóloga, sexóloga, terapeuta familiar, activista feminista y creadora del proyecto Psico Woman, Isabel Duque, cuya exposición lleva por título 'El poder de las mujeres'.

El lunes 22 de marzo, también a las 18,00 horas, Esther Mesa, conferenciante, coach y formadora experta en empoderamiento y liderazgo femenino, ofrecerá la charla 'Empoderamiento y liderazgo femenino desde tus fortalezas'. El lunes, 5 de abril, será el turno de María José Díaz, licenciada en Derecho, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, Coordinadora de Igualdad en la ITSS, quien versará sobre 'Novedades normativas en materia de Igualdad. Perspectivas y actuaciones de la Inspección de Trabajo'. Mar Romero será la encargada de ofrecer la conferencia 'La mujer dormida. La femenización del consumo de psicofármacos, el 12 de abril, a las 18,00 horas. Por último, Antonio Piñero, sociólogo y especialista en igualdad de género, ofrecerá la ponencia '¿Y tú, qué clase de hombre eres? Hacia masculinidades más igualitarias'.

Las sesiones se ofrecerán de forma telemática. Cada intervención contará con una duración aproximada de unos 45 o 60 minutos, con la idea de poder establecer un debate posterior. Cada sesión completa en principio, no debería durar más de dos horas, ya que las actividades telemáticas requieren de una concentración mayor que las presenciales y no sería aconsejable agotar al público asistente.

Las ponencias se retransmiten por Youtube, por lo que habrá que acceder a esta plataforma para escuchar a la persona experta en directo. Desde las instalaciones de igualdad del Ayuntamiento de la Rinconada se estará organizando y coordinando la actividad. Desde aquí, la moderadora presentará al ponente, para dar paso a continuación a su intervención. Durante este proceso no habría interrupciones. Otra persona encargada de la organización del evento estará recopilando las preguntas de quienes asistan y deseen participar para que cuando se abra el debate ya estén todas categorizadas.

Las personas interesadas en asistir a la webinar como público deberán inscribirse directamente en un enlace que se les facilitará. También habrá una dirección de correo electrónico específicamente creada para este proyecto con la intención de recoger desde allí todas las preguntas que habrá que responder cuando se abra el tiempo para el debate y la reflexión. Todas las preguntas serán respondidas por los expertos invitados, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que todo el seminario on line está sujeto a unos mandatos de tiempo y estilo.

La delegada de Igualdad, Noelia Ramírez, ha destacado que "la pandemia ha hecho que nos reinventemos para seguir desarrollando acciones y dotando de herramientas para conseguir una sociedad más igualitaria". "En este sentido, ahondamos en esta propuesta durante el 25N y el resultado fue muy satisfactorio, por lo que volvemos a apostar por este formato", añade. Para la edil, "el camino a la igualdad es un trayecto continuo que nunca puede ni debe pararse porque, aunque hemos avanzado, aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad real".