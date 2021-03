Puig demanarà al Govern una convocatòria de fons europeus per a projectes de modernització del sector agroalimentari

Així ho ha indicat Puig aquest dimarts després de reunir-se amb representants del sector i diversos membres del Consell. Per al president, aquesta línia servirà per a millorar la competitivitat del sector i la rendibilitat en tota la seua cadena de valor.

A la trobada han assistit la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, el secretari autonòmic d'Agricultura, Roger Llanes, el director general de Coordinació de l'Acció del Govern Juan Ángel Poyatos i la directora General d'AINIA, Cristina del Campo. Per part de les associacions, han acudit representants d'UPA, AVA-Asaja, La Unió, Cooperatives Agroalimentàries, Anecoop, el Comité de Gestió de Cítrics, Fedacova i la Comissió de la Cadena Alimentària.

El sector agroalimentari representa més del 12% de l'economia valenciana, quasi el 13% dels llocs de treball i més del 20% de les exportacions. A més en 2020, les seues exportacions van créixer un 8,1% davant d'una caiguda de les exportacions generals del 8,7%.

Per aquestes raons el president ha dit que és necessari que part dels fons es destinen específicament a aquest sector i que els empreses, cooperatives i institucions sectorials "presenten projectes per a aprofitar aquests fons de recuperació". Per açò, es dirigirà al Ministerior d'Insdustria perquè llance una manifestació d'interés dirigida exclusivament al sector.