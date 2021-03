El Gobierno dice que el aumento de inscritos en el paro no se debe a pérdida de puestos de trabajo

El Ejecutivo se ha pronunciado así en un comunicado tras conocerse que Cantabria ha sumado 713 desempleados en febrero al tiempo que el número de afiliados ha crecido en 180.

"A pesar de los efectos negativos sobre el mercado de trabajo que ha tenido la pandemia, Cantabria tiene en estos momentos un nivel de empleo superior al registrado hace dos años, siendo el segundo mejor registro de la última década", ha afirmado el director del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), José Manuel Callejo, quien ha reconocido que febrero ha sido mejor mes de lo esperado precisamente por el repunte positivo en la afiliación.

Tras remarcar que el contexto es de recesión y que la prioridad del Gobierno regional es favorecer el mantenimiento del empleo, el director del EMCAN ha señalado que el mercado laboral de Cantabria está resistiendo "mucho mejor" los efectos negativos de la pandemia.

En concreto, en el balance interanual, el incremento del desempleo es nueve puntos inferior en Cantabria -un 14% frente a un 23%-; el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social también es medio punto inferior a la media -1,5% frente a 2%-, y la caída de la contratación es un punto inferior, destacando especialmente la contratación indefinida -19% frente a 26%-.

"Esto no quiere decir que el Gobierno no esté preocupado por la marcha del empleo y que todos los esfuerzos no estén volcados en minimizar los efectos de la pandemia", ha reiterado Callejo.

El director del EMCAN también ha sostenido que el avance del proceso de vacunación mejorará las perspectivas económicas para los próximos meses y ha manifestado que la reincorporación de los afectados por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) será clave para la recuperación.

"Es fundamental canalizar eficazmente los fondos europeos para fortalecer el tejido empresarial de Cantabria, para abrir nuevos mercados y para generar nuevos puestos de trabajo en sectores emergentes y de alto valor añadido", ha concluido.

EMPLEO JUVENIL

En febrero el paro aumentó en menores de 25 años en 151 personas, un 4,10% y en el último año subió en 954 personas, un 33,16%. El dato interanual sigue presentando tasas de crecimiento "preocupantes" entre la población joven menor de 25 años, según el Gobierno.

Los jóvenes son el grupo prioritario en las políticas de empleo en este año, para quienes la Consejería de Empleo y Políticas Sociales está elaborando un Plan de Mejora de la Empleabilidad.