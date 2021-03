La Coordinadora Valenciana d'ONGD demana 5 anys de presó per a Blasco per les irregularitats en contractes d'informàtica

Blasco s'asseurà de nou aquest dimecres en el banc dels acusats en l'Audiència Provincial de València juntament amb l'empresari Augusto César Tauroni, l'ex-secretària general de la Conselleria Agustina Sanjuán i l'ex-cap del servici d'Informàtica Javier Murcia.

Per a Tauroni i Tina Sanjuán l'entitat reclama altres cinc anys de presó i el pagament d'una multa de 350.000 euros per a cadascun d'ells. Per la seua banda, sol·licita tres anys de presó per a Javier Murcia.

Les penes que barreja la Fiscalia són una mica inferiors. Així, demana dos anys i huit mesos de presó per a l'exconseller i el pagament d'una multa de 400.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències en concurs amb delictes continuats de prevaricació i frau a l'Administració; dos anys de presó per a Sanjuán i una muta de 300.000 euros; any i mig de presó per a l'ex-cap d'Informàtica i 300.000 euros de multa; i dos anys i mig de presó i multa de 400.000 euros per a l'empresari Tauroni.

Es tracta de la peça 5 de l'anomenat cas Cooperació i la Fiscalia xifra en 289.363 euros el perjuí ocasionat a les arques públiques autonòmiques. Els fets es remunten als anys 2008 a 2011 i s'ha investigat una presumpta falsificació de contractes informàtics adjudicats des de l'Administració valenciana a Fujitsu i a altres dos empreses, que van acabar sent subcontractes a les societats de Tauroni. Les empreses interposades rebien una comissió de prop del 7% del total del contracte.