Entitats comuniquen 43 concentracions a la Comunitat Valenciana pel 8M "sense cap informe en contra" sanitari o policial

En concret, fins a les 12.45 d'aquest dimarts, les comunicacions ascendeixen a 23 actes en la província de València i 20 en la d'Alacant. No s'ha registrat cap en la demarcació de Castelló.

Sobre aquest tema, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha assenyalat que "hi ha moltes sol·licituds", ja que "el moviment feminista és molt reivindicatiu i així ha de seguir sent". Així mateix, ha detallat que es tracta d'actes i concentracions en diversos punts de la ciutat, on hi haurà aforament limitat i amb format similar al que es va dur a terme el 25N. "Són actes reivindicatius amb molta responsabilitat, com sempre ha actuat el moviment feminista", ha asseverat.

En aquest sentit, ha ressaltat que la Covid "segueix manant en les nostres vides" i per la qual cosa ha considerat "bé que enguany els moviments feministes no hagen entrat en el tema de la manifestació perquè hauria sigut més complicat".

La delegada ha recalcat que al llarg de l'any "només en la província de València hi ha hagut quasi 900 peticions de concentracions i passen inadvertides perquè no hi ha problemes". "No fem una bola d'una cosa que és natural", ha assenyalat Calero, que ha recordat que si no hi ha informes en contra les concentracions "es desenvoluparan com sempre" i no es prohibeixen perquè són "un dret fonamental".