Coronavirus.- Menys de la mitat de municipis valencians arranquen març amb casos actius

Aquest cap de setmana, València ha aconseguit baixar del miler de casos actius per primera vegada des de l'1 d'octubre. Ara mateix, hi ha 986 contagis detectats en els últims 14 dies en la capital. Alacant també baixa dels 500 casos (429) per primera vegada des del 25 d'octubre i a Elx no es veia una xifra de positius en aquests nivells (378) des del Dia de la Hispanitat.

Castelló de la Plana ha recuperat nivells de contagis que tenia a principis de desembre (la segona onada va ser menys intensa en la ciutat), amb 236 casos actius, mentre que Torrent té 138 positius, també la menor xifra des del 25 d'octubre.

112 MORTS EN 65 MUNICIPIS

Durant aquest cap de setmana, la Generalitat ha comptabilitzat i assignat al seu corresponent municipi un total de 112 morts per coronavirus. València és la ciutat que més defuncions lamenta, amb 12.

A Alacant han mort nou persones, a Elx, set; a Sagunt, cinc; a Alaquàs, Calp, Castelló de la Plana; Oliva i Oriola, tres i a Elda, Gandia, Novelda, Quart de Poblet, Saix, Sogorb, Silla, Tavernes de la Valldigna, Torrent i Torrevella, dos.

Alboraia, Alfafar, Algemesí, Alzira, Benaguasil, Benicarló, Bétera, Biar, Burjassot, Callosa de Segura, Carcaixent, Castelló, Xest, Cullera, el Campello, el Puig de Santa Maria, el Verger, Guardamar del Segura, Ibi, l'Ènova, la Nucia, la Vall d'Uixó, les Alqueries, Massamagrell, Billeneta, Montcada, Museros, Mutxamel, Ondara, Ontinyent, Paiporta, Paterna, Petrer, Picassent, el Pilar de la Foradada, Puçol, Requena, Rojals, Sant Fulgenci, Santa Pola, Simat de la Valldigna, Sueca, Xàbia, Xàtiva, Xirivella i Xixona lamenten un decés.