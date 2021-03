Ágatha Ruiz de la Prada se disculpa con Juan del Val por su desmedida reacción a la valoración que le hizo en 'El desafío'

El pasado 12 de febrero, Ágatha Ruiz de la Prada hizo una memorable actuación en El desafío bailando La La Land, la canción de apertura del musical homónimo. Sin embargo, lo llamativo de su interpretación fue lo descompasada que iba en el baile y en el movimiento de la boca para que coincidiera con la letra, y esto lo opinaron tanto las redes sociales como uno de los jueces, Juan del Val.

"El peor playback que he visto en mi vida, parecía un ventrílocuo malo", opinó el marido de Nuria Roca. Pero esta valoración provocó mucho más que una mala puntuación, pues la diseñadora declaró que fue "muy maleducado" con ella.

"Todos alucinaron con su salida de tono [...] Se le fue la cabeza y parece que la manera en la que quería destacar sobre el resto era insultándome a mí. No le volví a mirar", criticó Ágatha Ruiz de la Prada.

Ante esto, Juan del Val respondió en El hormiguero intentando quitarle hierro al asunto, pero destacando que él nunca la había insultado. "Me sentí mal porque a mí no me habían odiado nunca, pero no voy a caer en la tentación de hacerme la víctima, porque no tengo ningún motivo para serlo", opinó. "Ella decidió enfadarse, creo que de una manera bastante sobreactuada, porque tenía una ilusión en el baile y digamos que le salió un poquito imperfecto".

Ahora, Ágatha Ruiz de la Prada ha decidido retractarse de sus palabras que han provocado esta polémica, y lo ha hecho a través de un comunicado en sus redes sociales: "Pido disculpas a Juan del Val por las declaraciones que hice en los medios de comunicación con relación a la valoración que realizó de mi actuación en el programa El desafío".

"Debo reconocer que sus palabras no fueron ofensivas (ni siquiera en los cortes que la productora no emitió) y que mi reacción al respecto fue desmedida e injustificada", añadió. "Espero que Juan pueda aceptar mis disculpas".

Por su parte, Juan del Val aún no respondido a estas disculpas, pero es seguro que las acepta y que su relación con la diseñadora ahora irá mucho mejor, pues ha retuiteado su comunicado.