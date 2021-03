Revilla pide evitar aglomeraciones el 8M e insta a "no estropear" la evolución positiva del Covid

"Ya que estamos en una fase donde hemos conseguido reducir considerablemente el numero de casos y que ahora tenemos la gran ilusión y la esperanza en la vacuna, no lo estropeemos", ha pedido Revilla, que cree que "son momentos de restringir la movilidad".

"Respeto todas las que se hagan, pero yo no voy a ninguna", ha respondido a preguntas de la prensa sobre las movilizaciones del 8M, a las que acudió el año pasado y considera que "fue un error", pero "no tenía conocimiento de algo que ya estaba funcionando de manera galopante en España".

"Yo no lo sabía, supongo que tampoco lo sabían los que estaban dirigiendo el ataque a la pandemia", pero cree "sin duda" que "hubo contagios" en esas concentraciones del 2020. "No sabíamos que estaba el virus por aquí pero seguro que aquellas manifestaciones, aunque es difícil evaluar las consecuencias, sí que tuvieron un factor de contagio en España", ha señalado.

Así, ha sugerido celebrar el 8M "otro día" o de forma virtual. "Yo en las redes apoyaré al movimiento feminista, me uno a su causa pero no voy a ir a ninguna manifestación, no son momentos de manifestaciones", ha reiterado el presidente cántabro, que ha hecho estas declaraciones durante su visita a la planta de Panusa en Morero (Guarnizo).