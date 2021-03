Lantania instal·la en la Ciutat de la Justícia de València una planta solar per a autoconsum

El grup Lantania ha començat la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica per a autoconsum en la coberta de la Ciutat de la Justícia de València, un projecte adjudicat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública per import d'1,14 milions d'euros impostos inclosos.