Albacete conmemorará el 8M con un mural urbano y un reconocimiento a las mujeres al frente de servicios esenciales

Precisamente este lema, 'Todo Pasa Con Nosotras', con el que el Ayuntamiento de Albacete conmemora la edición de 2021 del 8 de marzo, consensuado con las entidades y grupos municipales que integran el Consejo Municipal de las Mujeres y de la Igualdad, lucirá en un mural, de una longitud de 40 metros, que se está realizando en el muro exterior de la Piscina Municipal 'Nuestra Señora de Cubas', en la Avenida del Cronista Mateos y Sotos. Este mural será obra de la artista plástica albaceteña Verónica Plaza, doctora y autora de diferentes pinturas en los pasillos del Hospital General Universitario de Albacete y coautora de la imagen del Pasaje Massó.

Además, el mismo día 8 de marzo, el Ayuntamiento y el Consejo Municipal realizarán un pequeño acto simbólico, debido a las actuales restricciones sanitarias, en el que se reconocerá, de forma genérica, a las mujeres de colectivos y profesiones que han estado y están al frente de servicios esenciales, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Precisamente, Manuel Martínez subraya el hecho de que "en este duro año, las mujeres han demostrado estar y formar parte de todo, integrando todos los sectores que han plantado cara a la pandemia para proteger a toda la sociedad, desde servicios más feminizados que tradicionalmente reciben menos reconocimiento social como la limpieza, la atención de comercios o los cuidados, hasta otros con más visibilidad como policías o bomberos. Por eso es de justicia y, además un gesto de agradecimiento, dedicarles a ellas el Reconocidas 2021 del Consejo Municipal de las Mujeres y de la Igualdad".

COLOR MORADO EN LAS FACHADAS

En esta línea de conmemoraciones simbólicas, los edificios municipales con sistema de iluminación ornamental, el Ayuntamiento, el Museo Municipal y el Museo de la Cuchillería, lucirán el color morado en sus fachadas desde el próximo viernes, 5 de marzo.

Asimismo, en relación a la polémica suscitada por la convocatoria de concentraciones con motivo del 8 de marzo, el concejal de Mujer e Igualdad argumenta que "es llamativo que, precisamente, los mismos sectores y grupos que han estado convocando manifestaciones y concentraciones durante los últimos meses, sean ahora los que critican al feminismo por la organización de esos mismos eventos, incluso cuando éstos aún no se han producido".

No obstante, Manuel Martínez recomienda "realizar actos que no resten ni un ápice de reivindicación y visibilidad a las mujeres, pero que a su vez, no pongan en peligro la salud pública". Por este motivo, Martínez realiza un "llamamiento a la mayoría social que apoya los objetivos del 8 de marzo, es decir, igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, a multiplicar las acciones de reivindicación, aunque sean individuales, de forma que consigamos el efecto contrario al que querían estos grupos que han criminalizado al feminismo por unas manifestaciones que ni si quiera se han celebrado, que no era otro que el de callar, de nuevo, las voces de las mujeres".

De ahí que Manuel Martínez anime a "vestir de igualdad" balcones, puestos de trabajo, perfiles de redes sociales, etc, y agradezca y felicite "a entidades como la Red Feminista de Albacete, y otras, que han dado el paso público de no convocar actos multitudinarios este 8 de marzo, que sin duda será distinto, pero mantendrá su esencia reivindicativa intacta".