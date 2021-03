Entidades comunican 43 concentraciones en la Comunitat por el 8M "sin ningún informe en contra" sanitario o policial

En concreto, hasta las 12.45 de este martes, las comunicaciones ascienden a 23 actos en la provincia de Valencia y 20 en la de Alicante. No se ha registrado ninguna en la demarcación de Castellón.

Al respecto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha señalado que "hay muchas solicitudes", ya que "el movimiento feminista es muy reivindicativo y así tiene que seguir siendo". Asimismo, ha detallado que se trata de actos y concentraciones en diversos puntos de la ciudad, donde habrá aforo limitado y con formato similar al que se llevó a cabo el 25N. "Son actos reivindicativos con mucha responsabilidad, como siempre ha actuado el movimiento feminista", ha aseverado.

En este sentido, ha resaltado que la Covid "sigue mandando en nuestras vidas" por lo que ha considerado "bueno que este año los movimientos feministas no hayan entrado en el tema de la manifestación porque habría sido más complicado".

La delegada ha recalcado que a lo largo del año "solo en la provincia de Valencia ha habido casi 900 peticiones de concentraciones y pasan inadvertidas porque no hay problemas". "No hagamos una bola de algo que es natural", ha señalado Calero, que ha recordado que si no hay informes en contra las concentraciones "se desarrollarán como siempre" y no se prohíben porque son "un derecho fundamental".

En jornadas como el 8M, Día Internacional de la Mujer, Calero prefiere hablar de conmemoraciones que de celebraciones, porque "no son días para celebrar nada, sino de conmemoración de la lucha y el trabajo de tantas mujeres que han hecho que hoy estemos donde estamos".

"SITUACIÓN DELICADA POR LA ULTRADERECHA"

Aquí ha advertido en una situación actual "delicada por la ultraderecha que está naciendo". Sobre la petición de Vox de declarar el 8M día de las víctimas del coronavirus, la delegada ha manifestado: "No van a conseguir que el 8M sea otra cosa que un movimiento reivindicativo en el que, por desgracia aún tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos humanos".

Preguntada por si teme que la extrema derecha boicoteé algunos de los actos convocados, ha asegurado que espera que "todo transcurra con la mayor normalidad, como siempre han hecho los movimientos feministas".

EXPOSICIÓN 'EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA'

Calero ha realizado estas declaraciones tras inaugurar la exposición 'El voto femenino en España'. Se trata de una muestra documental yfotográfica que el Instituto de las Mujeres restauró con motivo del 75aniversario del voto de las mujeres en España, aprobado por lasCortes Constituyentes de la Segunda República en 1931.

La delegada del Gobierno ha señalado que "con esta muestra, se pretende contribuir a la recuperación de este hito histórico y rendir un merecido homenaje a todas aquellas luchadoras por la igualdad política de la mujer en España, de las que somos grandes deudoras".

El derecho al sufragio, constituye el fruto de un largo período deluchas y reivindicaciones de miles de mujeres, que abarca desdemediados del siglo XIX hasta bien entrado el XX. La exposición se compone de una importante colección de fotografías y se configura como un relevante documento teórico-político, de gran valor para el conocimiento de aquel período histórico.

La exhibición está organizada en dos bloques temáticos: uno centradoen los antecedentes sufragistas dentro del ámbito internacional(Estados Unidos*e Inglaterra); y otro, más específico, sobre el sufragiofemenino en España y las circunstancias que rodearon este debate, con especial reconocimiento a mujeres españolas destacadas como Clara Campoamor.

La selección permanecerá abierta al público los días 3, 4, 8, 9 10,11, 12, 15, 16 y 17 de marzo de 10.00 a 12.00 horas. Las personas quedeseen visitarla deberán enviar un correo al e-mailvisita_voto.valencia@correo.gob.es . Por motivos sanitarios, las visitasse realizarán en grupos de cinco personas y tendrán una duraciónmáxima de 15 minutos.