Britney Spears muestra a sus hijos, ya adolescentes, en su última foto de Instagram: "¡Por fin me dejan publicarlo!"

Hace solo unos días salía a la luz el documental Framing Britney Spears, producido por el periódico The New York Times, y que revelaba la situación que padece la cantante a raíz de la custodia legal que ejerce su padre sobre ella desde que tuviera ciertos problemas mentales en 2007.

No obstante, la estrella del pop sigue manteniendo una vida lo más normal que puede y comparte partes de ella en sus redes sociales, especialmente en su perfil de Instagram.

Ahora, la madre orgullosa, ha querido mostrar una foto de sus hijos, Sean (15) y Jayden (14) Ferdeline, enseñando a todo el mundo lo mucho que ambos han crecido y lo feliz que se siente de compartir tiempo con ellos.

En el pie de foto Britney ha escrito que "¡es una locura cómo vuela el tiempo! Mis hijos son tan grandes ahora... Lo sé... es muy duro para cualquier mamá, especialmente para una mamá con dos chicos, verlos crecer tan rápido".

"¡Soy extremadamente afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que algo debo haber hecho bien! Hace tiempo que no subo fotos de ellos porque están en una edad en la que quieren expresar su propia identidad y lo entiendo perfectamente. Pero me desviví por hacer esta edición chula y ¡por fin me dejan publicarlo! Ahora ya no me siento excluida y me voy a celebrarlo.... Oh, mierda, supongo que las madres guais no hacen eso. Ok, voy a leer un libro en su lugar", destacaba Spears, haciendo una pequeña broma al final de la publicación.

La custodia de los dos chicos recae sobre el padre, Kevin Federline, debido a la tutela legal que Jamie Spears ejerce sobre hija. Sin embargo, parece que al menos la diva puede ver a sus hijos y disfrutar de su compañía asiduamente.