Víctor Touriz: "Me encanta que los niños me pidan el diario"

Durante este año de pandemia, 20minutos ha mantenido su edición en papel con un objetivo primordial: hacer llegar la información a un gran número de personas dentro de las ciudades en las que opera, cuando estar al día ha sido (y es) más importante que nunca.

Roberto es una de las caras visibles de este medio. Un repartidor que, día a día, transmite la labor social del periódico haciendo posible su distribución, de forma gratuita y en mano, a los lectores.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo has trabajado en el reparto de 20minutos?

Respuesta: Unos cuatro años. He pasado por muchas partes de Barcelona: he estado en Sants, en Universitat, en Poble Nou… Durante un tiempo fui supervisor, por lo que cubría cualquier falta. Lo más importante es llevar el periódico a la calle. Llevar las noticias a las personas es una responsabilidad muy grande.

P.: ¿Cómo ha afectado al reparto la COVID-19?

R.: Desde que comenzó la pandemia, la gente ha querido saber aún más qué pasaba, conocer las noticias. En este último año se busca mucho más el diario, incluso en zonas donde había poca afluencia. Normalmente, no se queda ningún ejemplar sin repartir. 20minutos ha estado siempre: yo solo recuerdo haber parado durante un mes. Aunque en algún momento quedamos menos personas, repartimos prácticamente todo el tiempo.

P.: ¿Qué significó la vuelta después de aquel mes?

R.: Durante el confinamiento estuve en casa con mi familia, y cuando volví a llevar la noticia sentí muchísima emoción. En mi pueblo, en Ecuador, se dice que «hay que llevar el mensaje a García». Es importante llevar las noticias a cualquier sitio, pase lo que pase.

P.: ¿Crees que este diario ha tenido un papel importante a la hora de informar?

R.: Muchísimo. Ahora, hasta los niños y los jóvenes lo piden. Es algo que me llama mucho la atención. Me encanta que un niño me pida el diario, que se lo diga a su madre, que lo quiera leer.

P.: ¿Identificas a esas personas que pasan día a día por tu punto de reparto?

R.: ¡Claro! Incluso me felicitan por la memoria que tengo. No me acuerdo de todos, pero casi. Hay muchos que me piden cinco ejemplares, así que intento tenerlos preparados. El aprecio de la gente cuando te agradecen que les des los buenos días te da muchas ganas de volver día a día a tu lugar de trabajo.

P.: ¿Qué crees que es 20minutos para Barcelona?

Una fuente de información muy fiable. Le encanta a mi padre, pero también es importante para esos niños que te he nombrado. Me emociona que sea así para mayores que no se conectan a internet, pero también para los jóvenes. Me emociona pensar que esos niños seguirán leyendo 20minutos, y eso es muy bonito. Creo que ese es su gran valor: que es para todo el mundo.