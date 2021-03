Garamendi se reunirá con Iceta este miércoles para "traer a Euskadi las transferencias pendientes", incluida prisiones

Garamendi ha explicado, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que mañana tratará con Iceta el tema de los traspasos y transferencias pendientes, en los que llevan "tiempo trabajando" ambas administraciones. Asimismo, ha recordado que, en el ámbito de la función pública, se pretende abordar posibilidades que permitan reducir las altas tasas de interinidad dentro del marco legal existente.

A su juicio, sería "muy atrevido" decir que mañana se puede cerrar el traspaso, por ejemplo, de la gestión de los centros penitenciarios. "Obviamente, yo voy con la intención de poder tratar el máximo de transferencias y poder detallar el máximo de aspectos, en los que venimos trabajando ya muchos meses", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que, para el Gobierno Vasco, es un tema "primordial porque se trata de traer a casa, a Euskadi, las competencias aún pendientes de transferir".

Olatz Garamendi ha eludido detallar los posibles problemas que pueda haber para realizar la transferencia de prisiones, ya que la negociación es "larga porque son muchos los temas a tratar". "Estamos hablando de un traspaso que viene unido, no solo a los servicios y funciones, sino también a personas, infraestructuras, equimamientos, etc", ha explicado.

NEGOCIACIÓN DE LARGO RECORRIDO

Por ello, no entiende que haya "escollos", más allá de que se trata de una negociación, que no ha querido calificar de "difícil", sino "de largo recorrido, que necesita su tiempo para hacerla bien". "No se trata de hacer un traspaso, sino de la manera que tiene que ser y con toda la seguridad jurídica", ha apuntado.

Preguntada por qué administración asumirá la inversión para una nueva prisión de San Sebastián de 40 millones de euros, Garamendi ha recordado que se está "en plena negociación también en el ámbito de infraestructuras", y no ha querido adelantar lo que se firmará finalmente.