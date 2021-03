El Parlamento andaluz trata de nuevo este miércoles el conflicto del sector F de Almensilla

La Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía celebra este miércoles una sesión, en cuyo orden del día figura una pregunta del diputado de Adelante por Sevilla Ismael Sánchez (IU), en demanda de que la consejera del ramo, la popular Marifrán Carazo, explique "los motivos" por los que no está siendo cumplida la nueva proposición no de Ley (PNL) no vinculante aprobada por unanimidad en esta legislatura, en favor de un procedimiento de gestión pública por cooperación para el sector F de Almensilla, una extensa zona de parcelas y chalés cuya junta de compensación está marcada por el presunto desfalco de varios millones de euros y cuya plena urbanización sigue pendiente de conclusión.