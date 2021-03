El año de pandemia se salda en València con 1.061 detenidos, 64.900 sanciones y aumento de conflictos vecinales

Así lo ha puesto de manifiesto este martes el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, en la rueda de prensa de presentación de la Memoria del Área de Protección Ciudadana durante el último año.

Las sanciones. Este año se han impuesto 32.450 sanciones por superar el límite de personas reunidas tanto en espacios públicos como en privados; 25.821 por no llevar mascarilla o llevarla mal puesta; y 6.629 por no respetar el toque de queda.

En este punto, Cano ha realizado una llamada de atención a aquéllas personas que realizan fiestas privadas en domicilio y se piensan que no van a ser sancionadas porque no abren la puerta a la Policía: "Esto no evita la sanción porque se aplica la Ordenanza de Contaminación Acústica y las sanción les llegará", ha advertido.

Por otro lado, la Policía Local ha detenido en el año de pandemia a 1.061 personas en la ciudad, 170 por atentado a la autoridad o desobediencia -sobretodo en la primera fase del confinamiento y durante el verano-; a 325 por violencia de género; y a 99 por violencia doméstica.

"Estos datos demuestran -ha aseverado- las situaciones que se han vivido en algunos hogares. Ponen de manifiesto los niveles de tensión que en determinados momentos se han sufrido en las viviendas y hay que estar atentos y poner más énfasis en políticas sociales", ha abogado.

Así mismo, las peticiones de información a la Sala del 092 se han incrementado en el último ejercicio un 169% y ha habido 233.074 requerimientos a Sala, un 7,8% más que el año pasado.

Además, los conflictos vecinales se han incrementado un 82%, "lo que demuestra una mayor presencia en las viviendas y más conflictividad", ha resaltado Cano. Del total, un 61% de las mismas es por molestias por ruido y un 12% por salubridad e higiene.

También ha habido un incremento en la ayuda a personas sin techo de un 10% mientras que los servicios sociales de urgencia han aumentado un 80% respecto al ejercicio anterior.

Cano, preguntado por si se celebran ahora más fiestas que antes, ha comentado que están detectando cierta ebullición, aunque no hay un incremento de sanciones: "Pero debemos trabajar con antelación para evitar situación de futuro", ha dicho.

Así mismo, interpelado por si se va a incrementar el control en las terrazas de hostelería, ha indicado que se hará un control igual que en otros espacios públicos, pero "la Policía Local no es una policía de terrazas", ha aclarado.

LA DESESCALADA

El edil ha dedicado parte de la rueda de prensa a hablar de la desescalada en la ciudad y ha apuntado que desde el área de Protección Ciudadana la afrontan con "inquietud" porque consideran que está disminuyendo la atención.

Sin embargo, ha recalcado: "Tenemos que estar con la guardia subida porque esto no ha pasado y hay situaciones que pueden complicarse mucho. Superar una ola no evita una siguiente ola", ha advertido.

Por ello, desde la Concejalía están potenciando un escenario de protección ciudadana de postpandemia porque esta etapa "dejará heridas, una huella en la ciudad de carácter social muy importante". Así, apuestan por una desescalada lenta con dos grandes retos: la lucha contra la violencia de género y contra los delitos de odio.

Por último, Cano, preguntado por los plazos para aprobar la Ordenanza de Convivencia, ha manifestado que se encuentra en los últimos pasos para pasar a la fase del borrador. "Y esto supone una discusión y negociación con el resto de grupos políticos del Ayuntamiento", ha dicho el concejal, que ha asegurado que su intención es que se apruebe con el mayor consenso posible en el pleno del consistorio.