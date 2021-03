La Covid-19 ha cambiado la gastronomía: claves que explican cómo van a ser las cosas a partir de ahora

Un marca de cervezas se anuncia estos días con el concurso de más de 40 cocineros de alta gastronomía, como los hermanos Adrià y Roca, Carme Ruscalleda o Dabiz Muñoz. Es un anuncio y un homenaje a un sector que pasa por muchas dificultades derivadas de las restricciones para contener la pandemia.

Lo están pasando mal los grandes y los pequeños. La gastronomía y la hostelería están cambiando, a la fuerza, por culpa del dichoso coronavirus. Y muchos dicen que cuando todo ésto pase no será la misma. Renacida y renovada.

Eso dice Aplus Gastromarketing, agencia de marketing especializada en el sector gastronómico que ha elaborado una lista que recoge algunos de los nuevos modelos que triunfarán en la gastronomía que llega. Los profundos cambios que la pandemia está suponiendo tendrán una continuidad cuando pase la crisis sanitaria. Estas son las claves de la gastronomía post Covid.

Apuesta por lo vegano

Muchas marcas de retail y gran consumo están diversificando su portfolio con productos libres de proteína animal, para un mercado vegano en constante crecimiento. Es, sin duda, una de las tendencias de la alimentación y restauración del futuro inmediato cuya demanda aumenta cada vez más en nuestro país.

Unos horarios más europeos o, el ‘terraceo’ todo el año serán hábitos de consumo que ya no van a desaparecer

Hágaselo usted mismo

Como respuesta a una creciente cultura gastronómica, en los próximos meses y años vamos a presenciar la proliferación de las marcas DIY (Do it Yourself), que envían a los domicilios de sus clientes ingredientes brutos de calidad para que ellos mismos elaboren desde sus casas recetas como arroces, pan, pizza y platos exóticos o estofados tradicionales, y que puedan sentirse como auténticos chefs sin salir del hogar.

Consumo local y comercio de proximidad

La trazabilidad de los alimentos y la importancia de primar un tipo de consumo local y de proximidad, tanto en tiendas como en restaurantes, va a ser otro de los rasgos que van a caracterizar el sector de la alimentación venidero.

Hábitos de consumo más europeos

La influencia europea de horarios más racionales y unos espacios para las comidas más frugales e informales llegará a España como una de las consecuencias de los cambios de la pandemia. El ‘terraceo’ todo el año o el coffee shop de café de especialidad, con opciones de comida, desayuno y merienda, serán otros de los hábitos de consumo que ya no van a desaparecer.

Las experiencias participativas, en las que el comensal toma un rol activo en la vivencia, ganarán protagonismo

Confianza antes que sorpresa

Las experiencias memorables seguirán siendo determinantes para ganar y fidelizar a los clientes de los restaurantes. Solo que estas cambiarán de signo. Los usuarios ya no le darán tanta importancia al efecto ‘WOW’ y sí, en cambio, serán determinantes otros factores como la seguridad o la confianza. Los comensales post Covid-19 querrán sentirse en el restaurante que elijan para ir a disfrutar de una vivencia culinaria como si estuvieran en su propia casa.

Co-creación/Participación

Las experiencias participativas, en las que el comensal toma un rol activo en la vivencia, ganarán protagonismo. Ya sea participando de algún modo en la elección de ingredientes, en la preparación de la receta, escogiendo el modo y momento de consumo o compartiendo la recreación y el relato posterior de la vivencia en sus redes sociales.

Factor digital

La gastronomía digital seguirá creciendo de manera imparable. En ese sentido, el consumidor buscará una experiencia online lo más rápida y satisfactoria posible. La interacción con los restaurantes pasará de ocasional y excepcional a ser casi diaria para encargar comida a domicilio, reservar mesa, recomendar o hacer un comentario. Así, contar con un buen ecommerce y una web optimizada que mejore la experiencia del usuario, serán elementos imprescindibles para cualquier negocio de hostelería.

'Influencers', a escena

La importancia del influencer como plataforma publicitaria continuará creciendo. Estas figuras acaparan un volumen cada vez mayor en el porcentaje de contenido online consumido, y son unos prescriptores para las marcas de gastronomía y restauración mucho más efectivos que cualquier canal promocional convencional.

Un 'trade' más flexible



El coronavirus ha cambiado muchas cosas, y una de ellas es la relación de los restaurante con las marcas. Los pedidos han visto cómo se reducía su tamaño, y la tendencia actual y futura es la de ir hacia pedidos menos masivos y mucho más flexibles y a la carta. El canal de distribución debe adaptarse y tanto distribuidores independientes como centros cash & carry deben convertirse en agentes facilitadores que permitan una mayor agilidad operativa a los negocios.