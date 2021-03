César Pérez Gellida y Cuatro Rayas inician los encuentros 'Nocturnidad y Vendimiosía' con Elísabet Benavent

Bodega Cuatro Rayas y el escritor César Pérez Gellida arrancan este nuevo proyecto audiovisual en común bajo el nombre 'Nocturnidad y Vendimiosía', un programa de divulgación cultural y entretenimiento que se emitirá en las redes sociales de la bodega vallisoletana y en el que Gellida ejercerá de conductor de un 'late night' virtual.

El autor de las trilogías 'Versos, Canciones y Trocitos de Carne' y 'Refranes, Canciones y Rastros de Sangre', compartirá anécdotas y una copa de verdejo con diferentes referentes del panorama cultural y gastronómico de España.

El nombre de esta serie de entrevistas en las que Gellida y sus invitados charlarán "de forma cercana e informal sobre referencias culturales, actualidad y vino" alude a un tiempo a las características de Cuatro Rayas Vendimia Nocturna Verdejo, una de las marcas más emblemáticas de la bodega cooperativa y que en esta ocasión presta también el reconocible tono naranja de su etiqueta a la estética del nuevo proyecto, así como al entorno nocturno que ampara en sus acciones a muchos de los protagonistas de las populares obras del escritor vallisoletano, especializado en la novela negra con un estilo propio bautizado como 'Género Gellida'.

'Nocturnidad y Vendimiosía', han explicado fuentes de Cuatro Rayas, es "más que una entrevista, una conversación entre dos amigos que disfrutan de la charla mientras se toman un verdejo".

Cada edición se dividirá en tres secciones -'El arca del Calvo'; 'Premeditación, alevosía y ensañamiento' y 'La ruleta rusa'-, cada conversación abordará temas culturales y personales, tratados siempre con cercanía e "impregnados del humor y la popular acidez de Gellida, equiparable a la del verdejo de vendimia nocturna patrocinador del formato".

El espacio se estrena con la escritora Elísabet Benavent como invitada, una autora valenciana que cuenta con más de 2,5 millones de libros vendidos y 19 novelas publicadas, lo que la consolida como "una de las escritoras de comedia romántica más destacadas de España".

En pocas semanas, la autora valenciana presentará su novela número 20, 'El arte de engañar al karma', cuyo título dará pie a declaraciones como: "No creo en el karma, si no, no entiendo por qué hay tanto cabronazo al que parece que le van muy bien las cosas".

Durante su conversación con Gellida se podrá conocer "un lado personal desconocido de Benavent y seremos testigos de risas, confidencias y sorpresas entre los dos escritores, que acompañarán su conversación con una copa del buque insignia de Cuatro Rayas".

Los diferentes capítulos de 'Nocturnidad y Vendimiosía' se pueden ver ya a través de las redes sociales y el canal de YouTube de Bodega Cuatro Rayas (