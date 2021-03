Cada valencià va depositar uns 57 envasos de vidre en el contenidor verd en un 2020 marcat per la pandèmia

La Comunitat Valenciana va arreplegar, a través del contenidor verd, un total de 84.043 tones de residus d'envasos de vidre, la qual cosa situa l'aportació de cada ciutadà en 16,6 Kg/habitant, uns 57 envasos per persona.

Així ho reflecteixen les dades de recollida selectiva a la Comunitat Valenciana corresponents a 2020 -un any marcat per la pandèmia de Covid- facilitats per Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclat de residus d'envasos de vidre a Espanya.

Així, durant el 2020, els valencians van depositar en els contenidors verds més de 788.500 envasos de vidre al dia, una mitjana de 550 envasos per minut. Per províncies, Alacant va liderar l'aportació ciutadana a la recollida selectiva de vidre, amb 20,1 Kg/hab, seguida de València (14,5 Kg/hab) i Castelló (13,3 Kg/hab).