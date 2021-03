Ryan Fischer, el paseador de perros de Lady Gaga, habla por primera vez tras el ataque

Ya los ha recuperado sanos y salvos, pero el susto sigue ahí, dado que llegaron a dispararle a Ryan Fischer para robarle a Lady Gaga dos de sus perros (dos bulldogs franceses, llamados Koji y Gustav). Ahora, desde la cama del hospital en el que se está recuperando de sus heridas, el paseador ha escrito un largo texto, dividido en un par de publicaciones, para explicar lo sucedido y hablar con la celebrity.

Se trata de un par de posts bastante emocionales en los que Fischer se abre para contar cómo sucedieron los disparos que recibió en el pecho (como se puede apreciar en los vídeos que han salido a la luz), cómo le secuestraron a las dos mascotas tan queridas por la estrella del pop y para mostrar cómo está yendo la recuperación.

"Hace cuatro días, mientras un coche se alejaba a toda velocidad y la sangre me brotaba de una herida de bala, un ángel trotó y se recostó a mi lado. Mis gritos de auxilio se calmaron mientras la miraba, a pesar de que me daba cuenta de que aquella sangre que se acumulaba alrededor de su pequeño cuerpo era la mía", comienza el relato Fischer, refiriéndose a Miss Asia, el bulldog negro, que logró escapar y después de que los asaltantes se hubiesen marchado regresó junto a su paseador.

"Acuné a Asia lo mejor que pude, le di las gracias por tantas y tantas increíbles aventuras que habíamos vivido juntos, le pedí perdón por no haber podido defender a sus hermanos y luego me prometí que trataría de salvarles la vida... y también la mía", continúa.

"Con la esperanza de que mis súplicas, tranquilas pero contundentes dada la urgencia de mis cuidados, así como las descripciones detalladas de los perros, fueran suficientes para ayudarme a obtenerla suficiente atención de la policía y los medios para encontrar a mis chicos, miré de nuevo hacia atrás a mi ángel de la guarda...", añade.

"Y sonreí al ver cómo temblaba, agradeciendo que al menos ella estuviera bien", prosigue Fischer, que acaba esta primera publicación con un cliffhanger: "A partir de ese momento, exactamente cuando los vecinos salían de sus casas y de los restaurantes hacia nosotros, tendidos en la acera, la vida ha dado un giro tan repentino como inesperado", finaliza.

La segunda parte

El segundo de los posts, Ryan lo enfoca como una oda a todas las muestras de cariño que ha recibido desde el suceso. "Todavía me estoy recuperando de una experiencia muy cercana a la muerte y me he mantenido ajeno (lo que he podido, al fin y al cabo soy humano) a lo que han ido contando los medios de comunicación. Ya contaré más en otros momentos, pero la gratitud por todo el amor que he sentido desde todas partes de este planeta es inmensa e intensa. ¡Vuestro apoyo fue parte de mi curación! Gracias", empieza.

"Me siento muy honrado y lleno de agradecimiento porque fue suficiente la atención recibida y que la policía, tuviera mucha decisión para que Koji y Gustav volvieran a estar a salvo, y sé que están comprometidos a llevar ante la justicia a estos criminales que han intentado asesinarme", explica el joven, ya que las pesquisas del FBI han llevado incluso a pensar que el secuestro de los perros de Lady Gaga tiene una motivación política por su apoyo a Biden.

Asia siendo recuperada por la policía y llevada a casa por uno de los guardaespaldas de Lady Gaga. pic.twitter.com/uwXCvLIH8I — LGS Media (@LGS_Media) February 25, 2021

Después de un largo párrafo dando las gracias de nuevo a su familia (su hermano y su madre cogieron rápidamente vuelos para estar a su lado) y sus amigos que han llorado a su lado o le han contado incluso chistes de humor negro, así como a los anónimos que le han enviado vídeos de perros y al personal sanitario, Fischer menciona a Lady Gaga.

"Tus pequeños han vuelto y la familia está completa... ¡Lo logramos! Me has demostrado muchísimo cariño a lo largo de toda esta crisis, tanto para mí como para mi familia. Pero tu apoyo como amiga, a pesar de que habías perdido de forma tan traumática a tus hijos, fue inquebrantable. Te quiero y gracias", le asegura a la autora de éxitos como Poker Face o Shallow.

"¿Y ahora qué?", se pregunta Ryan al final del texto. "Todavía necesito curarme, pero ya estoy esperando con ansias el futuro y el momento en que me bombardeen con besos y lamidos (¿y tal vez incluso un poco de pipí de la emoción?) Asia, Koji y Gustav", acaba.