Canteli (PP) replica a Rosón (Somos): "Aquí nadie viene a llevarse el dinero público"

El enfrentamiento tuvo lugar durante el debate relativo a la modificación de la dedicación del concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, quien solicitó ante el pleno cambiar su dedicación del 75 al 100% en el Ayuntamiento, con su consiguiente equiparación salarial. También sometió a votación una solicitud de compatibilidad para, "de manera marginal", mantener la vinculación con el ejercicio profesional de la abogacía.

Rubén Rosón apeló directamente al alcalde en su intervención, pidiéndole que "no permita este reparto del botín" en Oviedo, después de recordar que el Equipo de Gobierno "ha subido en más de un millón de euros" el coste salarial de los concejales de gobierno y de sus asesores. "Así tenemos el recorte de becas, de ayudas sociales, de cooperación al desarrollo o unas inversiones ridículas en 2020", ha aseverado.

Canteli interrumpió en el uso de la palabra a Rosón para pedirle que, si considera que "alguien se lleva algo" en el Ayuntamiento, lo denuncie, en lugar de "faltar permanentemente al respeto" a los compañeros de corporación.

El debate continuó con la intervención del concejal socialista Ricardo Fernández, quien ha dicho, "con todo el respeto del mundo", que no sabe "cómo no se les cae la cara de vergüenza" al llevar estas peticiones al pleno, ya que lo que persiguen, a su juicio, es "acabar cobrando un poquito más". "Es una verdadera vergüenza y una calamidad lo que pasa en el Ayuntamiento con el reparto de los dividendos entre los accionistas de este Ayuntamiento", ha aseverado. Ha aconsejado a PP y Ciudadanos que "se repartan el pastel y engorden" porque no estarán en el gobierno siempre.

Por su parte la portavoz de Vox, Cristina Coto, ha pedido al concejal Ignacio Cuesta que realmente cumpla con la "máxima dedicación" esta dedicación exclusiva que solicita, ya que "las labores del Ayuntamiento son innumerables". Ha señalado, por otra parte, que "es una contradicción" pedir la dedicación exclusiva a la vez que se pide la compatibilidad con el ejercicio de la abogacía. Ha criticado además que no es "ético ni estético" cubrir la "falta de tiempo" nombrando directores generales, "porque quien hoy pretende esta compatibilidad es quien más directores generales tiene".

El edil de Urbanismo y primer Teniente de Alcalde, por su parte, ha defendido que su dedicación actual al Ayuntamiento es "de más del 100%" y que con esta modificación solo busca "equipararse" al resto de sus compañeros de Gobierno. En cuanto a la compatibilidad para ejercer la abogacía, ha justificado que "simple y llanamente" busca tener la posibilidad de "con carácter marginal", se mantenga la vinculación con su ejercicio profesional. "Es una posibilidad recogida en la ley", ha dicho.

El pleno aprobó la dedicación exclusiva con los votos favorables de PP y Cs, la abstención de PSOE y Vox y el voto en contra de Somos; mientras que la compatibilidad contó con el rechazo de PSOE, Somos y Vox.

En el transcurso de la sesión plenaria se dio luz verde por unanimidad la Aprobación Inicial Ordenanza Municipal de Limpieza de Vías Públicas y Recogida de Residuos Domésticos en Oviedo; la Aprobación definitiva Estudio de Detalle c/ General Elorza nº 67; y el nombramiento de los representantes del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Consejo Escolar Municipal.