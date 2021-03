El depurador de aire que garantiza la eliminación del Covid al 99% en espacios cerrados y en 15 minutos

La ventilación ha sido uno de los quebraderos de cabeza desde el inicio de la pandemia. Ahora, un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha realizado en este mes de febrero, concluye que la tecnología DuctFIT elimina el virus del Covid-19 al 90 por ciento en 5 minutos y mas del 99 por ciento en solo 15 minutos de exposición.

Al mismo tiempo, un análisis independiente llevado a cabo por laboratorios ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), autentifica la seguridad para la salud de la solución de CleanAir Spaces, verificando que no genera ningún tipo de sustancia ni producto químico nocivo para personas y animales, cumpliendo estrictamente la legislación vigente.

El análisis llevado a cabo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, perteneciente al CSIC, ha sido dirigido por el profesor de investigación Antonio Alcamí, que en su informe detalla que el objetivo era evaluar la capacidad del dispositivo DuctFIT para inactivar el virus causante del Covid-19 y para ello se realizaron pruebas en un laboratorio de alta seguridad biológica de nivel 3 (BSL3).

La exposición del virus con el sistema se realizó en dos experimentos y en diferentes tiempos de 5, 15, 30 minutos y de una y tres horas, comparando con otra prueba en la que el virus no se expuso a la tecnología. En las conclusiones de la investigación, el CSIC detalla que el sistema DuctFIT inactiva la infectividad del virus eficientemente en porcentajes altísimos. En la exposición de 5 minutos se eliminó el virus al 88 por ciento, a los 15 minutos el virus había sido inactivado al 99,7 por ciento y a la media hora al 99,8 por ciento.

El estudio del CSIC "confirma y refuerza" también el estudio microbiológico que realizó el departamento de Microbiología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, que concluía que en seis horas el sistema DuctFIT había eliminado el 100 por ciento del coronavirus, el 99,75 por ciento del virus H1N1 y un 99,99 por ciento el enterovirus.

Asimismo, laboratorios pertenecientes al ENAC han certificado la seguridad para la salud del dispositivo, pudiendo comprobar que no solo no emite ningún compuesto químico nocivo como ozono, sino que además consigue reducir la concentración de compuestos químicos nocivos (COV).

Estos laboratorios certificaron que todos los productos DuctFIT cumplen estrictamente la legislación nacional vigente en cuestion de seguridad de las personas y además eliminan más del 99,9 por ciento de las bacterias probadas, entre ellas la legionela, la salmonela y las superbacterias resistentes a los antibióticos KPCs.

Sin virus ni bacterias con el mismo producto

DuctFIT se basa en la generación de moléculas de peróxido de hidrógeno de manera continua. "Con una instalación sencilla y de poca inversión se colocan los productos en los conductos del aire y desde allí esas moléculas altamente desinfectantes se van esparciendo por todo el espacio, eliminando virus y bacterias durante las 24 horas del día, siendo 100% seguros para personas, animales y alimentos", explican.

Cuando se activa el proceso, el vapor de agua del aire se convierte en moléculas de H2O2 que rodean al virus afectando su membrana lipídica o sus proteínas. De este modo, los virus quedan inactivados, perdiendo su capacidad infecciosa hasta que finalmente mueren.

Además de eliminar virus, esta tecnología purifica el aire y permite la eliminación constante de bacterias, ácaros, polen, moho, compuestos químicos cancerígenos y olores las 24 horas todos los días de la semana, ya que los equipos no se necesitan apagar, y no deja espacios sin tratar ya que se alcanzan todas las áreas.

Una vez instalado, se monitoriza con un software que permite visualizar y controlar todos los dispositivos, además de una aplicación móvil para poder administrar todo el sistema en tiempo real.

El sistema incorpora una plataforma de Inteligencia Artificial con avanzados sensores que controlan de forma remota e inteligente los equipos, permiten la medición en tiempo real de la calidad del aire, y por tanto la efectividad del sistema permitiendo su visualización, algo que es de suma importancia para demostrar a empleados y clientes que los espacios están siendo desinfectados de manera segura y continua las 24 horas del día.