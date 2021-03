Un intruso intenta colarse en casa de Kim Kardashian haciéndose pasar por Kanye West

Quizá fuese alguien que no está leyendo últimamente las noticias porque mantenía que era el marido de Kim Kardashian, aunque ya es de sobra sabido, porque se han quitado sus alianzas de boda, que ella y Kanye West están puliendo los flecos de su acuerdo de divorcio. Aún así, esa era la estratagema que utilizó el intruso que ha intentado colarse en casa de la socialité.

Quizá solo quería en el futuro publicar un libro y ganar mucho dinero, como ya hizo uno de los ladrones que le robó 10 millones en joyas a Kimberly en París en 2016, pero no parece que fuera esa su intención, tal y como ha publicado TMZ sobre los hechos que ocurrieron el pasado miércoles y que han salido ahora a la luz.

Según explica el medio, el pasado día 24 de marzo un hombre de 24 años prorrumpió en la comunidad de Hidden Hills, el exclusivo barrio californiano en el que vive la empresaria e influencer (tiene más de 207 millones de seguidores en Instagram, donde por cierto sigue como Kim Kardashian West) con sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm.

El asaltante tenía como objetivo llegar a casa de la socialité protagonista de Keeping Up With The Kardashians, aunque no se ubicó muy bien y los servicios de seguridad de la zona, que cuenta con multitud de vigilantes, se dieron cuenta de qué es lo que ocurría y procedieron a reducirlo.

Aquí fue cuando el joven intruso aseguró que si había entrado en terreno privado solo era porque quería hacerle una visita a Kim Kardashian, afirmando que él era su esposo, argumento que mantuvo cuando poco después de llegó la policía de Los Angeles.

Aunque sus delirios se tomaron como tales, fue llevado a comisaría acusado de allanamiento, aunque pocas horas más tarde fue puesto en libertad. Por ahora, la futura exesposa de Kanye West no ha hecho ninguna declaración al respecto, probablemente para evitar un posible efecto llamada.

Kim Kardashian no puede olvidar uno de los peores sustos que ha vivido cuando en 2017 su mansión de Bel Air, donde vivía con Kanye West, fue asaltada por varios ladrones que se llevaron tres coches de lujo y un iPhone antes de dirigirse a la siguiente casa, que en aquel momento era de su vecina y amiga Kathy Griffin.

Quizá esté reservando la historia para la supuesta entrevista que va a conceder Kimberly a Oprah Winfrey para hablar de su divorcio. "Kim se está preparando para hacer una gran entrevista con Oprah y en ella charlar sobre su ruptura matrimonial. Siente como una necesidad de enfrentarse al público y ser abierta y honesta acerca de lo que de verdad ha sucedido entre ella y Kanye", asegura una fuente cercana a la empresaria.

"Quiere hacerle frente a los rumores. Está esperando el momento adecuado, ya que no quiere ser eclipsada por la entrevista con Meghan y Harry, pero ya ha estado planeando la conversación y quiere que sea un especial de dos partes. Es muy probable que ocurra cuando ya estén atados todos los cabos sueltos del divorcio", aseguró el informante.