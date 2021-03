El exasesor de Bustamante y Belén Esteban, contra el artista: "La gente va a saber lo que ha pasado Paula Echevarría"

El conflicto judicial entre David Bustamante y su exasesor, Francisco Juan Manjón, podría destapar antiguos problemas del cantante.

Por ejemplo, los que tienen que ver con su matrimonio y posterior separación de Paula Echevarría, algo de lo que hablaron este lunes en Sálvame.

El programa de corazón de Telecinco amenazó con sacar a la luz detalles del cántabro que, según el espacio de Mediaset, podrían arruinar su imagen pública.

En este sentido, Belén Esteban, aseguró: "¡Qué suerte que sabe que Paula no va a hablar! Tanto que se ha criticado a Paula con la separación, la tendríamos que dar la razón", argumentó la colaboradora.

"¡Qué suerte que sabe que Paula no va a hablar!"

"Pudo tenerlo fácil", siguió la de San Blas. "Por un parte me alegro, porque se va a saber mucho, no por boca de Paula, pero la gente se va a enterar mucho de lo que ha pasado Paula y ella va a tener respeto al padre de su hija y no va a entrar en nada", aseguró.

En el mismo programa, Manjón, el que fuera la mano derecha del cantante y que ahora ha sido demandado por él, y de ahí el judicial en el que se encuentran ambos, también rompió su silencio.

"No os podéis imaginar la auténtica verdad de la historia con Paula"

"Cuando cuente la historia, se va a juntar el cielo con la tierra", aseguró sobre la relación de la expareja.

Manjón sostiene que en realidad se separaron en el año 2013, cuando se firmaron las "capitulaciones matrimoniales". "No os podéis imaginar la auténtica verdad de la historia con Paula, nadie lo ha sospechado nunca, yo tengo todo y ya veremos en qué sitio queda David y en qué sitio queda Paula", dijo.