Cs urge a Salud a que "aclare" la alerta extrema en Torre Pacheco, Fuente Álamo, Caravaca, Ceutí y Alhama

El secretario de Comunicación de Cs, Juan José Molina, no entiende la declaración de alerta extrema "cuando tanto los niveles de transmisión como la presión asistencial son bajos", y ha solicitado a Salud que dé explicaciones por esta decisión.

"Debe detallar los indicadores que ha tenido en cuenta como importantes para determinar el nivel de alerta municipal", ha explicado Molina.

Ciudadanos ha considerado "preocupante" que "no se haya tenido en cuenta el tamaño y densidad de población de los cinco municipios", y "se haya empleado solamente el criterio de crecimiento de las tasas de incidencia acumulada", por lo que ha solicitado a Salud que detalle de qué forma ha considerado todos y cada uno de los elementos de juicio.

"Los porcentajes de crecimiento no reflejan fielmente la realidad, porque pasar de 1 caso a 2 supondría un aumento del 100%, pero sobre una población de más de 10.000 habitantes estamos hablando de niveles de transmisión realmente pequeños, así que, como la propia comisión establece, debe modularse la decisión por el tamaño y densidad del municipio, y no sabemos si esto se ha hecho o no", ha indicado el portavoz en el Legislativo de Ciudadanos.

Salud estableció en diciembre los niveles de alerta sanitaria, siguiendo los criterios de niveles de transmisión establecidos por el Ministerio, basados a su vez en indicadores epidemiológicos -tasas de incidencia acumuladas a 7 y 14 días, tasa de incidencia de casos en personas de 65 o más años a 7 y 14 días y porcentaje de casos diagnosticados con trazabilidad- y asistenciales -la ocupación de camas hospitalarias en conjunto y la ocupación de camas de cuidados intensivos por casos de Covid-19-.

Así, fijó los niveles de transmisión epidemiológicos como principal factor para determinar el nivel de alerta de cada municipio, valorando también los niveles de transmisión y riesgo teniendo en cuenta el tamaño del municipio, su densidad de población, sus características geográficas o poblacionales, así como la tendencia o evolución del resto de indicadores epidemiológicos y asistenciales, tanto a nivel regional como municipal.

Finalmente, en febrero, la consejería sumó también como factor que la tasa de incidencia acumulada experimentase un crecimiento superior al 40%.