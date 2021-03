La pirotècnia valenciana protesta i demana poder disparar sense públic

El sector de la pirotècnia es va concentrar aquest dilluns en la plaça de l'Ajuntament de València, data en la qual havia d'haver-se disparat la primera mascletà del cicle de les festes falleres de 2021, per “una situació que suposarà la desaparició d'un sector emblemàtic amb profundes arrels valencianes”. Els pirotècnics demanen treballar perquè “ja no aguanten” i “disparar sense gent” igual que se celebren partits de futbol o bàsquet: “Amb els dits de les mans ens sobren els trets que hem fet en un any”, van lamentar.

Durant la protesta, l'Associació de Pirotècnics de la Comunitat Valenciana (Piroval) va llegir un manifest per a “reivindicar la importància del sector a nivell cultural, tradicional i de l'ofici artesà”. Després, al crit de “Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”, la mateixa que pronuncien cada dia de l'1 al 19 de març les falleres majors per a donar principi als trets, van encendre una traca per a denunciar l'”abandó” que pateixen i reclamar que se'ls permeta treballar.

“La desaparició del sector pirotècnic arrossegarà la pèrdua d'una bona part de les tradicions centenàries com mascletaes, cordaes, despertes, passejades, tro de bac o correfocs i implicarà la mort d'un sector artesà autòcton. Som un dels pilars fonamentals de la festivitat fallera i, en cas de desaparéixer, correria risc l'acreditació de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat”, van alertar. En aquest sentit, van exigir que “es faça costat al consum de pirotècnia” perquè “s'ha demostrat que no provoca contagis i compleix amb les mesures”.

Per part seua, l'alcalde de València, Joan Ribo, va advocar per decidir si hi haurà celebracions de Falles en 2021 una vegada estiga vacunada “la majoria de la població”, i va considerar que tractar aquesta qüestió abans és “donar-li voltes” a l'assumpte.

En aquest sentit, va insistir que en el primer semestre “no hi haurà Falles”, i que “el que acosta les dates d'una possible celebració és la vacunació massiva de la ciutadania”, la qual cosa va considerar el “paràmetre fonamental”.