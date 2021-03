València torna a poc a poc a la ‘vella normalitat’

Els valencians van poder retrobar-se ahir amb les terrasses dels bars i cafeteries després de 39 dies d'absència: una espècie de tornada a la ‘vella normalitat’ en un dia ennuvolat en el qual ni l'amenaça de pluja acompanyada de fang va impedir als ciutadans tornar a prendre's el café o esmorzar a l'aire lliure en el seu lloc preferit.

La Comunitat ha iniciat el mes de març amb la desescalada en l'hostaleria, que des d'ahir pot obrir les terrasses amb el 75% d'aforament, un màxim de quatre persones per taula i fins a les sis de la vesprada. Aquesta reobertura arriba després que el 21 de gener s'aplicara el tancament total d'aquests locals, a excepció del servei per a portar, per a intentar frenar la pandèmia de coronavirus.

Hi ha locals, no obstant això, que no han reobert al no tindre terrassa o en considerar que en aquestes condicions no els ix rendible, i altres que esperen obrir al llarg de la setmana, però els que ahir van muntar les seues terrasses van notar que “hi havia ganes” de tornar als bars i fins i tot de donar-se algun xicotet homenatge, com demanar-se per a esmorzar l'entrepà sencer en lloc de mig “per ser el primer dia”, va explicar un client.

En el cèntric Mercat de Colón, sota les seues arcades modernistes també han tornat a obrir algunes de les seues terrasses, encara que unes altres mantenen amuntegades les taules i cadires sota plàstics. Les que van obrir es van trobar amb la sorpresa que va acudir més gent de l'esperada. “Hem tingut els primers clients a les 8 del matí, els habituals d'abans, que treballen a prop i han vist que estava obert”, explicava Aida, cambrera de la Mie Dorée.

Les mesures incloses en aquest inici de la desescalada, que s'apliquen des de les 00.00 hores d'aquest 1 de març i estaran en vigorfins a les 23.59 hores del 14 de març, inclouen també l'ampliació de l'horari de tancament dels establiments comercials no essencials fins a les 20.00 hores, i un increment del seu aforament del 30% al 50%.

Així mateix, les universitats públiques valencianes han tornat al model semipresencial de classes. Van reobrir a més ahir els parcs, jardins i zones d'esplai a l'aire lliure, des de les 06.00 fins a les 22.00 hores, inclosos els parcs infantils, que tornen a estar desprecintats.

També es pot practicar esport a l'aire lliure i en instal·lacions obertes, sense contacte físic, en grups màxims de quatre persones. L'ús de la màscara no és obligatori per a fer esport a l'aire lliure, sempre que es puga mantindre la distància de seguretat, però sí en espais amb gran afluència de persones. Continuen tancats al públic pavellons, centres esportius i gimnasos, excepte per a competicions autoritzades.

La millora de la situació de la pandèmia permet deixar sense efecte les restriccions a la mobilitat en ciutats de més de 50.000 habitants, però es manté el tancament perimetral de la Comunitat i el toc de queda nocturn (de 22.00 a 06.00 h). En espais d'ús públic no es poden formar grups de més de quatre persones, llevat que es tracte de convivents.

La Policia detecta 4.000 infraccions

El cinqué i últim cap de setmana de tancament perimetral de ciutats de més de 50.000 habitants en la Comunitat es va saldar amb més de 4.000 propostes de sanció i 20 detinguts, segons la Delegació del Govern. A més, la Policia adscrita a la Generalitat ha sancionat a 26 establiments durant les 551 inspeccions realitzades en els cinc caps de setmana de restriccions, va informar el Consell.