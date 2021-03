Quién es Tatiana Ballesteros, la autora del vídeo viral 'Hola 2021' que señala a la clase política

"Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos. Los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces", así comienza el vídeo realizado por Tatiana Ballesteros en el que, con la mirada fija en la cámara, pide "respeto, dignidad y honor" a la clase política.

La autora de Hola 2021, el vídeo viral que supera ya las 100.000 reproducciones en YouTube, es una joven escritora de 28 años graduada en Criminología por la Universidad de Salamanca. Su mensaje en el que señala a la clase política por la gestión de la pandemia de la Covid-19 continúa circulando por redes sociales desde que lo publicase el pasado 25 de febrero.

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?

Nacida en Segovia en 1992, Tatiana Ballesteros comenzó a interesarse por la escritura desde muy pequeña. Se graduó en Criminología y poco después cursó un máster de Psicología clínica, psicoterapia y psicopatología, tal y como explica en la biografía de su página web. También se ha especializado en grafología y cuenta con varios títulos adicionales como experta en intervención con mujeres víctimas de violencia de género.

Tras el éxito del programa radiofónico La noche de autos, donde participa junto con abogados, guardias civiles y expertos en anatomía patológica, acaba escribiendo su primer libro: La noche de autos. Tan solo un año después desarrolla otro proyecto que culmina con su segundo libro: Matar a una puta sale gratis. Pero, sin duda, es en 2019 cuando alcanza gran notoriedad con su primera novela titulada La locura de lo eterno.

Por otro lado, Tatiana Ballesteros es coordinadora de los premios artísticos los Galardones La Alcazaba y actualmente trabaja también en el mundo de la producción audiovisual.

¿Cuál es el mensaje del vídeo que se ha vuelto viral?

La escritora defiende en su nuevo vídeo que ahora son los políticos quienes deben cumplir con las peticiones de la ciudadanía, tras un año de pandemia. "Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere", relata.

Tatiana Ballesteros ha asegurado en una entrevista en el programa Todo es mentira que el mensaje de su publicación es "como un grito de 'basta ya' a la situación que tenemos". Sin embargo, ha recalcado que no hay "ningún interés detrás" del vídeo. Asegura que sus palabras le salieron "del alma" y que no se ideó con "un objetivo político". "No hay nada raro detrás. Que se den cuenta de que estamos cansados".