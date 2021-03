Lester entra en 'Solo/a' para convivir con Marta, que estalla contra Mayka en el debate de 'La isla de las tentaciones'

Telecinco ha empezado su semana emitiendo el debate de La isla de las tentaciones 3 en el prime time. En el formato, los colaboradores de siempre comentaron el capítulo emitido el pasado jueves con la novedad de que acudieronMayka y Lester, de la edición anterior del formato.

Los exparticipantes se pasaron, además de para comentar el reality, para saber cuál de los dos pasa a convivir con Marta Peñate en Solo/a. La joven, que hasta ahora había pasado unos días muy felices con Noel Bayarri, tiene que adaptarse a otro compañero de piso... aunque con los dos candidatos había convivido ya.

Al inicio del formato, los colaboradores especulaban sobre quién debería de entrar, y la más destacable fue Nagore con su teoría de que Terelu Campos sería la idónea para convivir con la canaria. Sin embargo, también apuntaban muchos colaboradores a Lester, exnovio de la joven, y Mayka, antigua compañera de villa y actual enemiga.

Finalmente se anunció que sería Lester el nuevo compañero de Marta, algo que hizo que, literalmente, se desmayara y se preguntara si no tenía que "ponerle música clásica" a su bebé. Pero el mayor enfrentamiento lo vivió contra Mayka, con quien nunca se ha llevado especialmente bien. A esto no ayudó la relación de la canaria con el ex de Mayka, Tony Spina.

Entre otras lindezas, Marta acusó a Mayka de haberles propuesto (a ella y a Spina) hacer un montaje. "Me llevo fatal con Marta, porque está todo el rato hablando mal de mí, se inventa cosas. Personalmente, no tengo nada en contra de ella, es ella quien está en contra de mí", dijo la murciana.

Por su parte, Marta aseguró que Mayka se dedica a ir por Tenerife expandiendo rumores sobre ella, y no se cortó al decir que prefería convivir con Lester antes que con Mayka en Solo/a. "¡Porque te lo quieres trincar!", añadió la murciana, que afeó también que la canaria estuviera con los exnovios de sus amigas, después de que Marta criticara que ella había mantenido relaciones con Pablo una vez regresó del reality de República Dominicana.