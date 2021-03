Pocas veces los vivos tienen la oportunidad de ver cómo un difunto se enfrenta a San Pedro a las puertas del cielo y una de las pocas elegidos, aunque haya sido en la ficción, es el actor Quique San Francisco, fallecido el lunes a causa de una larga neumonía necrotizante.

El polifacético actor y comediante, todo un clásico del cine español e icono del cine quinqui, grabó en 2016 un spot publicitario con la agencia de publicidad Shackleton, en el que se interpreta así mismo recién llegado al cielo tras haberse electrocutado al enchufar las luces del árbol de Navidad.

"¿Esto es el cielo? Qué inhóspito, ni un puto bar", le comenta San Francisco a un improvisado San Pedro, en una frase fiel a la filosofía vital que defendió el actor en vida. "Con las cosas que yo he hecho... a ver ahora como aviso a mis colegas para que no les pase esto", prosigue un San Francisco que no para de quejarse de lo aburrido del lugar. "Si esto es el cielo, el infierno…"

"Ya te vale, que tu ángel de la guarda pilló la baja por ansiedad", le reprocha San Pedro al actor, que le pregunta: "¿Tú sabes si dios estaba muy atento en los ochenta?".

Entre los muchos papeles que desempeñó el actor a lo largo de su vida, curiosamente, uno de los últimos fue interpretando a la propia muerte en el anuncio de Navidad de Campofrío.

El spot se planteó como "un homenaje a quienes se fueron" y a "todos los que siguen intentando cada día disfrutar del regalo de la vida". Así, para transmitir este mensaje, San Francisco hacía un recorrido por lo cotidiano para recordar la presencia de la muerte en la vida.