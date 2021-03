Vialia Vigo completa la superficie comercializada del 80 por ciento de espacio

La cafetería Bombón Boss, especialistas en café desde 1992, llega al centro comercial con dos establecimientos, ambos locales, uno ubicado en la planta de embarque con 109 metros cuadrados y el otro ubicado en la planta alta con 156 metros cuadrados.

The Body Shop, especialistas en productos de belleza para cuidado corporal, capilar y del rostro, estará ubicado en la planta baja del centro comercial y contará con 84 metros cuadrados.

La firma de ropa deportiva AW LAB abre su primer establecimiento en Galicia con una amplia oferta de calzado, ropa y accesorios para hombre y mujer con un característico estilo urbano y casual. El local que contará con 158 metros cuadrados estará ubicado en la planta alta.

Por su parte, la zapatería RKS, que cuenta con cien tiendas físicas repartidas por toda la geografía española, se instala en la planta baja y contará con 237 metros cuadrados.

De esta manera, Bombón Boss, The Body Shop, AW LAB, y RKS footwear se suman a otras enseñas del centro comercial como Alcampo, Primark, Luxenter, Teens Invaders, Mayoral, Sprinter, Adidas, JD, la peluquería y barbería Carlos Conde, Diva Nails & Beauty y Vanua; y restaurantes como La Pepita, Oh My Kebab, Taco Bell, 100 Montaditos, Muerde la pasta, Padthaiwok, Vips, Mc Donalds, Burger King y la heladería Smooy, entre otros.