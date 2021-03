Por qué no debemos desmaquillarnos y limpiarnos la cara solamente con toallitas desmaquillantes

Ya nos tenemos aprendido que jamás de los jamases debemos acostarnos con la piel maquillada, ya que además de obstruir los poros y crear imperfecciones también provoca el temido envejecimiento prematuro.

Sin embargo, algunas veces estamos tan cansadas que solo nos apetece meternos en la cama y saltarnos nuestra estudiada rutina, decidiendo limpiarnos la cara y quitarnos el maquillaje con toallitas desmaquillantes. No es una mala opción per se (olvidado lo contaminantes que son), pero no debemos usarlas solas.

Y es que este tipo de productos no son capaces de limpiar en profundidad la piel ya que “en la mayoría de los casos no suele ser suficiente para arrastrar el maquillaje en profundidad, sobre todo a nivel de poros” advierten desde Nivea.

Según explica Pedro Catalá, cosmetólogo, doctor en Farmacia y fundador de Twelve Beauty, estas toallitas también "representan una opción cómoda y rápida pero el impacto negativo sobre la salud de la piel es notable", ya que la fricción resulta demasiado agresiva para la piel.

Si aun así queremos usarlas, deberíamos completar la limpieza con un aceite limpiador antes de las toallitas o un jabón o gel después de ellas, para asegurarnos de que nuestra piel quede limpia.

Aunque se trate de una opción muy rapida, ni nos limpia bien ni nos aporta ningún beneficio a la piel, llegando a dañarla si las usamos de forma diaria. Si queremos una limpieza express para meternos pronto en la cama, podemos apostar por el agua micelar y aclararla después, ya que llevan sustancias surfactantes que si no las eliminamos podrían resecar nuestro cutis.