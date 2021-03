Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 18 morts, 360 contagis i sis brots

D'aquesta manera, el mes de març s'inicia amb 360 nous contagis, 171 més que dilluns passat, la qual cosa situa la xifra total de positius en 378.964 persones. Per províncies, 16 són de Castelló (38.726 en total), 132 d'Alacant (142.549 en total) i 211 de la província de València (197.687). A més, s'ha notificat un nou cas sense assignar, la qual cosa eleva a dos el total de casos sense assignar en tota la Comunitat Valenciana.

A més, des de l'última actualització del dissabte s'han registrat 18 decessos per coronavirus davant dels 35 del dilluns passat. Per la seua banda, ha mort 19 residents, ja que la xifra no s'havia actualitzat des del dilluns. D'aquesta manera, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 6.714 persones: 758 en la província de Castelló, 2.528 en la d'Alacant i 3.428 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.117 persones ingressades davant de les 1.096 d'ahir, i 268 pacients en la UCI, davant de les 276 d'aquest diumenge. D ells, 107 estan hospitalitzats en la província de Castelló, amb 19 pacients en UCI; 492 en la província d'Alacant, 124 d'ells en la UCI; i 518 en la província de València, 125 d'ells en UCI.

No obstant açò, s'han registrat 1.517 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 374.799 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, 38.414 altes s'han donat a Castelló, 140.550 a Alacant i 195.779 a València, a més de 56 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 8.931 casos actius, la qual cosa suposa un 2,29% del total de positius.

Així mateix, s'ha administrat un total de 325.484 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 40.506 a Castelló, 116.765 a Alacant i 168.213 a València i 102.831 persones persones ja estan immunitzades.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, els casos positius en residències de majors s'han reduït a 85 (8 en la província de Castelló, 27 en la província d'Alacant i 50 en la província de València), 15 centres de diversitat funcional (1 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 12 en la província de València) i 2 centres de menors (1 en la província d'Alacant i 1 en la província de València).

Així mateix, des de l'última actualització del divendres s'han notificat 64 residents contagiats, 44 treballadors i 19 residents que han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 38 residències a la Comunitat Valenciana: 5 en la província de Castelló, 15 en la província d'Alacant i 18 en la província de València.

Així mateix, només s'han registrat sis nous brots des de l'última actualització, quatre d'ells a València, un en l'àmbit educatiu amb 3 casos, i la resta socials amb 6, 5 i 4 casos. Els altres s'han localitzat a Alcàsser (4 casos) i Asp (6 casos d'origen laboral).