Blas Acosta se retracta de sus declaraciones sobre que la Justicia en la isla "está podrida" y pide disculpas

En una carta que ha hecho llegar a los medios de comunicación, ha hecho especial hincapié en que su petición de disculpas "es sincera, clara y sin ambages". "Y debo reconocer de manera pública -continuó- que me he equivocado pues también públicamente cometí el error por el que ahora me disculpo".

"Confío en la Justicia. Confío tanto en la Justicia que estoy convencido de que, a pesar de las filtraciones, al final, los procedimientos judiciales a los que me veo sometido quedarán en nada después de demasiados años de instrucción", añadió Acosta.

Asimismo, ha afirmado que la "extremada duración" de los procedimientos a los que se ve sometido "ha podido influir en mi estado anímico".

"Una dura situación a la que se añade la presión política derivada de los acontecimientos vividos durante estos días en el Cabildo de Fuerteventura. Ambos elementos se han sumado contribuyendo a provocar, que no disculpar, mis irreflexivas declaraciones", señaló.

Por último, el expresidente insular se comprometió a no volver a entrar en este tipo de declaraciones que "perturban" el debate público y la percepción de las propias instituciones, en este caso la Justicia, "de manera totalmente inaceptable".