El pagament a proveïdors se situa en 23,84 dies al gener i la Generalitat deixa d'estar supervisada pel Ministeri

D'acord amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, açò permet que l'autonomia deixe d'estar sota el control del Govern central, que des de març del 2015 "va establir un seguiment exhaustiu de la nostra gestió de tresoreria per a reduir el nostre deute comercial, que va arribar a situar-se en 99,07 dies al començament d'eixe any".

En aquest sentit, Soler ha anunciat que la valenciana és "la primera autonomia que aconsegueix recuperar la senda de la sostenibilitat comercial per mitjans propis i gràcies a la gestió de tresoreria, sense necessitat que des del Govern central s'haja hagut de recórrer a una intervenció efectiva dels comptes per a fer-se càrrec del pagament a proveïdors, com sí que ha succeït en altres autonomies".

Des del 2015, i amb diferents graus de supervisió i dels comptes, el Govern central havia sotmès la Comunitat Valenciana a un procés de seguiment que conclou oficialment amb la publicació del Pagament Mitjà a Proveïdors (PM) de gener i que consolida la tendència de sostenibilitat comercial.