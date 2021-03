Cómo nos la intentan colar con fotomontajes de políticos

Probablemente alguna vez hayas recibido por WhatsApp una imagen de un político que te ha hecho sospechar si era real y resulta que, finalmente, era un montaje. No siempre es fácil identificarlos, por lo que te recomendamos que, ante la duda, no lo compartas y si quieres que lo verifiquemos, puedes enviárnosla a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319). A continuación, te recopilamos algunos fotomontajes de los que ya hemos desmentido en Maldita.es para que no te la cuelen si vuelven a circular:

Pablo Iglesias y el traje que le venía grande en el desfile del 12 de octubre

Bulo sobre Pablo Iglesias Maldita.es

Circuló una imagen en la que vemos al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, vestido con un traje que le venía grande en el acto celebrado en el Palacio Real con motivo del 12 de Octubre. Pero es un bulo, como desmentimos en Maldita.es, la imagen es un montaje. La fotografía original es de la agencia Gtres y fue publicada, por ejemplo, por el portal Bekia el 12 de octubre de 2020. Si comparamos ambas imágenes, podemos comprobar que se trata de un montaje y que el líder de Podemos, en realidad, no llevaba puesto un traje que le venía grande:

El montaje de Michelle Obama con el pelo rapado

El montaje de Michelle Obama con el pelo rapado Maldita.es

También se difundió en redes una imagen del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama abrazando a su mujer, Michelle Obama, quien aparece en la foto con el pelo rapado y los rasgos faciales cambiados.

El montaje de Michelle Obama con el pelo rapado Maldita.es

Es un bulo: se trata de un montaje ya que en la imagen original tiene un corte de pelo y un peinado diferente, como puede verse en el perfil de Barack Obama en Twitter.

El fotomontaje de Santiago Abascal besando la tumba de Franco

El fotomontaje de Santiago Abascal besando la tumba de Franco Maldita.es

Ha circulado una fotografía del líder de Vox, Santiago Abascal, tumbado en el suelo y supuestamente besando la tumba del dictador Francisco Franco. Es otro bulo. La imagen está manipulada. La original la subió el propio Abascal a su cuenta de Instagram en mayo de 2018 y en ella está bebiendo de un río, en concreto, del río Nervión.

La fotografía de José Luis Ábalos y Pablo Escobar

La fotografía de José Luis Ábalos y Pablo Escobar Maldita.es

También nos preguntasteis por una foto en la que se ve al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, junto al narcotraficante Pablo Escobar. De nuevo, es un bulo. La imagen es un montaje en el que han sustituido a Antonio Navarro Wolff, un político colombiano, por Escobar, como podemos ver en la foto original.

Bulo de Trump posando con sus padres con túnicas del Ku Klux Klan

Bulo de Trump posando con sus padres con túnicas del Ku Klux Klan Maldita.es

Se hizo viral una fotografía del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a sus padres, Mary y Fred Trump, ataviados con túnicas que llevan la simbología de la organización racista y de extrema derecha Ku Klux Klan (KKK). Es un bulo. En la fotografía original los padres de Trump no llevan ese atuendo, por lo que la imagen es un montaje.

El bulo del saludo fascista del opositor ruso Alexei Navalny

El bulo del saludo fascista del opositor ruso Alexei Navalny Maldita.es

En mitad de las protestas en Rusia contra la encarcelación del opositor del Gobierno ruso Alexei Navalny, se difundió en redes sociales una supuesta imagen de Navalny haciendo el saludo fascista y llevando un tatuaje en el pecho de Adolf Hitler.

En concreto, esta imagen circulaba en Twitter con comentarios como "Por la escoria nazi de Navalny estais preocupados? Y al mismo tiempo os preocupa el negacionismo del Holocausto?" Pero es un bulo: se trata de un fotomontaje a través de otra imagen publicada desde, al menos, 2013. El montaje además no es actual, sino que, además, circula desde 2013 también.

Como hemos mencionado, si tienes dudas sobre si una foto es real o puede ser un montaje, no la compartas o la reenvíes. Y ya sabes que puedes contactarnos en el +34 644 229 319 para que la verifiquemos.