Costa (À Punt) veu el "got mig ple" per a la reciprocitat: "El debat està també en mans de la capacitat tècnica"

Costa s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa de presentació del llargmetratge participat per les tres televisions autonòmiques 'Frederica Montseny, la dona que parla', que s'estrenarà simultàniament en les tres cadenes el 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Costa, preguntat per si considera imprescindible la reciprocitat, ha afirmat que en aquestes coses "sempre" veu el got "mig ple": "Aquestes col·laboracions que fem -en relació a la pel·lícula- tenen un mercat industrial molt important; nosaltres tenim un compromís a l'hora d'invertir en producció valenciana i aquests projectes a tres bandes amplien el got que veig mig ple".

Costa ha assenyalat que ara mateix totes les televisions estan "ocupades i preocupades" per començar a guanyar terreny: "Som conscients a la Comunitat Valenciana que des de les plataformes que ofereixen servicis de televisió de pagament hi haja una reciprocitat perquè els valencians puguem veure totes les autonòmiques que volem, cosa que ens consta que es poden veure ara mateix".

"Però crec que no estem sintonitzats en alguns canals on els valencians poden veure totes les autonòmiques", ha agregat, per la qual cosa ha afirmat que li agradaria que hi haguera també reciprocitat en la reivindicació o reclamació d'altres territoris a l'hora que el senyal valencià es veja a Galícia, Euskadi, Andalusia, Catalunya o Balears.

D'altra banda, ha comentat que estan treballant perquè hi haja una reciprocitat també digital: "Els meus companys són conscients que en Forta s'està treballant per a oferir els nostres productes, i ací estan també els gallecs o els bascos, els que compartim llengua pròpia i idiosincràsia pròpia", ha dit.

Per la seua banda, Vicent Sanchis, director de Tv3, ha manifestat sobre la reciprocitat que hi ha indicacions polítiques i també dificultats tècniques, i açò són temes que se'ls escapen als directors dels mitjans.

Així mateix, Andreu Manresa, director general d'IB3, ha assenyalat que des del 2015 la reciprocitat existeix entre Catalunya i Balears i existeix una reciprocitat virtual en internet, que és una "enorme" plataforma on hi ha continguts en català, audiovisuals, culturals, informatius i d'entreteniment i "esperem que els de À Punt se sumen quan puguen i vullguen", ha dit.

PLATAFORMA BON DIA TV

D'altra banda, Costa, en relació amb l'adhesió d'À Punt a la plataforma Bon Dia TV, ha explicat que el Consell Rector ha fet una sèrie d'observacions al conveni, de caràcter jurídic-legal i també de caràcter tècnic, i "ara estan en eixe punt".

Ha comentat que desconeix la data exacta en la qual la cadena valenciana s'adherirà a la plataforma però ha indicat que està "avançada" la redacció i els detalls de la mateixa: "Ja s'ha desenvolupat una selecció de continguts per a pujar a la plataforma i la data no serà molt llunyana", ha insistit.

Amb aquesta participació, la idea d'À Punt és millorar la proposta de difondre productes turístics, cultures, gastronomia i valors dels valencians, ha explicat Costa. "Es farà en aquesta plataforma i segurament ens adherirem a altres més", ha avançat.