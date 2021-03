El Ayuntamiento de Binéfar ofrece servicio de red wifi en las instalaciones municipales

"La finalidad de dotar a estas instalaciones de un nuevo servicio público es mejorar la oferta disponible en los mismos, facilitando a los usuarios de las instalaciones una opción más para el buen desarrollo de las actividades que se llevan a cabo, como es el caso de las instalaciones deportivas donde se facilita la labor de clubes y árbitros o del Recinto Ferial en el caso de ferias y otros eventos similares", ha explicado el alcalde, Alfonso Adán.

La red wifi está instalada en el polideportivo Los Olmos, campo de fútbol Los Olmos, parque Los Olmos, piscinas El Segalar, polideportivo El Segalar y Recinto Ferial (espacio cubierto y nave izquierda).

La conexión es libre y gratuita, para lo que se facilita el código de acceso mediante carteles informativos, y tendrá una limitación de tiempo, para evitar que los dispositivos se queden conectados de forma permanente, no obstante, ello no implica que no se puedan volver a conectar si es preciso.