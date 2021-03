Pueden llamarle magia, casualidad o incluso suerte. Pero lo cierto es que el caso de Brisa Milagro ha sentado un precedente muy importante entre los bebés prematuros. La pequeña nació a las 23 semanas y cuatro días de gestación y, 112 días después, fue dada de alta sin apenas presentar complicaciones durante su largo ingreso.

El pronóstico por nacer antes de tiempo no suele ser positivo. Los bebés prematuros suelen sufrir diversas complicaciones, ya que todavía hay partes de su cuerpo que no han terminado de formarse del todo. Pero la historia de Brisa Milagro demuestra que, con la implicación de los padres y el esfuerzo de los profesionales sanitarios, pueden conseguirse cosas extraordinarias.

En España, el límite de viabilidad para que estos niños tan prematuros puedan salir adelante se sitúa en las 24 semanas, por lo que la situación de la pequeña era extrema. "Hay un riesgo de que fallezca en las primeras 48 horas, y luego hay muchas barreras a superar, porque se puede infectar, puede sufrir problemas digestivos y pulmonares terribles, se puede morir, etc.", explica a 20mintuos el jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona, Félix Castillo, asegurando que Brisa superó todos los obstáculos, "y con nota".

Nada más nacer Brisa, el médico, como jefe del servicio, se reunió con los padres para advertirles de la delicada situación a la que tendrían que enfrentarse durante las próximas semanas. "Ahí ya me di cuenta de cómo era esta familia de implicada", reconoce. Y es que, desde el primer momento, la madre, nutricionista, y el padre, osteópata, se volcaron en hacer todo lo posible por garantizar que la evolución de Brisa fuera lo más óptima posible.

"Yo, que llevo 30 años en la profesión, estoy aprendiendo de estos padres"

"Le comenté a la madre que, para el desarrollo (cerebral y de retina, entre otros) de su hija, hiciera una dieta rica en pescado, en lo que se llama DHA (ácido docosahexaenoico), que es una grasa natural presente en los peces y en algunas algas, que favorece el desarrollo neuronal, el de la retina y otra serie de cosas", explica el doctor.

Y así lo hizo la madre que, según cuenta Castillo, elaboró una dieta especial y "promocionó la lactancia de una manera extraordinaria". El doctor señala que uno de los factores que favorecen la evolución de estos niños es que han de ser alimentados con leche de su propia madre, "porque favorece muchísimo al crecimiento intestinal". El pasado viernes, tras 112 días ingresada, la pequeña se iba a casa "comiendo por succión de su madre, sin sondas, sin oxígeno y sin nada", explica asombrado Félix Castillo, reconociendo que este caso le ha tocado especialmente.

"Con mis años de experiencia, he pasado mucho, he sufrido mucho por los pacientes, se me han muerto muchos a los que había cogido cariño... y si Brisa se hubiese muerto me hubiera sabido tan mal que habría estado 24 horas de luto", confiesa, asegurando sentirse "terriblemente emocionado" de que no haya sido el caso.

Brisa, 23 semanas de gestación,112 días ingresada sin complicaciones. Se va a casa alimentada sólo con leche de su madre. Sus padres, implicados en su cuidado desde el primer día, le llaman Brisa Milagros. Sin ellos no hubiera sido posible. Gracias en #neonatos@vallhebronpic.twitter.com/L62V8kUxjq — felix castillo salinas (@felixcastillos2) February 26, 2021

Porque de esta experiencia no solo se lleva la alegría que como profesional sanitario siente uno al ver a un paciente que ha evolucionado bien, sino que también asegura haber aprendido de los propios padres. Aparte de la implicación de la madre, la del padre también ha sido clave. "Yo, que llevo 30 años en la profesión, estoy aprendiendo de estos padres. El padre es osteópata y me explicó cómo posicionar a los prematuros en una posición menos estresante", relata.

"El padre ya me ha enviado un estudio de osteopatía que quiere hacer con los niños prematuros. Yo encantado de aprender nuevas posturas y nuevas modalidades para que los niños que estén ingresados mejoren", explica el doctor. Lo cierto es que la historia de Brisa puede sentar un precedente muy importante a la hora de tratar a bebés prematuros.

Un precedente importante, "una historia de vida"

"¿Nos tendremos que plantear bajar la edad de viabilidad a menos de 24 semanas? Tenemos que hacer estudios de seguimiento de al menos hasta los seis años para realmente bajar y protocolizarlo", explica Castillo. Lo que sí se ha demostrado, según asegura, es "que una implicación muy directa de los padres es un arma muy potente para que estos niños vayan a mejor, que la leche de madre con una buena dieta en cierto tipo de alimento también va a funcionar y que, sobre todo, hay también que tener la suerte de que no se infecte", añade

Ahora, dice, es importante hacer un seguimiento de la evolución de la bebé, pero Castillo se muestra optimista al respecto, pues se ha ido "sin prácticamente ninguna morbilidad aguda. Ya veremos a los 2-4 años, pero no parece que vaya a sufrir complicaciones", asegura. "De hecho, la madre y el padre me han llamado esta mañana contándome que ha aumentado muchísimo de peso", cuenta.

"Es una historia de vida", concluye el doctor, sin apenas poder contener la emoción que le causa haber podido ser testigo de tal "milagro". Brisa Milagros, precisamente, ha sido el nombre que ha recibido la pequeña, como recordatorio de la historia de esperanza, perseverancia y esfuerzo que, sin duda, quedará registrada en la historia del hospital y, cómo no, en la de la propia familia.