FGV presenta un protocolo de actuación ante casos de acoso o agresión sexual a viajeras de Metrovalencia y TRAM

Según ha señalado la Generalitat en un comunicado, el objeto de este documento es describir el procedimiento de actuación a seguir cuando se tiene conocimiento de un caso de acoso o agresión sexual a viajeras en las instalaciones, trenes y tranvías. Además, en este documento se recogen las principales líneas de mejora para la prevención y tratamiento de las agresiones sexuales.

El protocolo establece que cualquier caso de acoso o agresión sexual ocurrido en sus instalaciones se debe comunicar al Coordinador/a de Seguridad en el Puesto de Mando para que pueda contactar con las Fuerzas de Seguridad del Estado, en caso de necesidad, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El o la agredida o cualquier otra persona que conozca la agresión puede contactar con una llamada al 112 o a los teléfonos de Atención al Cliente de Metrovalencia, 900 46 10 46, y TRAM d'Alacant, 900 72 04 72. También se puede avisar a los Vigilantes de Seguridad o a cualquier agente de FGV que se encuentre en las instalaciones, así como dar un aviso desde los interfonos de las estaciones y paradas.

Recibido el aviso, la persona coordinadora de Seguridad enviará a una pareja de vigilantes al lugar de los hechos para acompañar a la mujer agredida. Si fuera necesario o conveniente le ofrecerán la posibilidad de desplazarse a un mejor lugar al que la acompañarán. Si el agresor se encuentra en el lugar de los hechos se esperará a la llegada de las fuerzas de Seguridad del Estado.

De cada caso se cumplimentará un parte de incidencias con la máxima información posible y, si la agresión se ha producido en el interior de las instalaciones, trenes o tranvías y en el lugar de los hechos hay cámaras, se descargarán las imágenes grabadas, que se ponen a disposición de su entrega por requerimiento policial o judicial.

Este procedimiento se gestiona por el Servicio de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV, en colaboración con la empresa de seguridad adjudicataria del servicio de vigilancia, que está elaborando, además, un programa formativo relativo a asuntos de violencia de género para impartir durante el 2021 a todo su personal.

PLAN DE MEJORA

FGV acompaña este procedimiento de un plan de mejora centrado en instalaciones, procedimientos, personas y canales de difusión para facilitar la denuncia o eliminación de este tipo de agresiones.

A su vez, para acometer este plan de mejora se reforzarán también los puntos fuertes existentes actualmente, como la red de cámaras de seguridad en accesos, estaciones, trenes y tranvías; las labores de vigilancia que realiza el personal de Seguridad; y la atención desde los teléfonos de atención a las personas usuarias, redes sociales e interfonos.

Este plan de mejora incluye diseñar las nuevas instalaciones y realizar la inspección y mejora de las existentes con perspectiva de género; mejorar los procedimientos de actuación ante una denuncia o conocimiento de algún caso; formar e informar a quienes prestan servicio en FGV; y utilizar los múltiples canales existentes como altavoces de denuncia y sensibilización a la ciudadanía y como aviso a agresores de que están siendo vigilados.

El conseller de Política Territorial, Obras Púbicas y Movilidad, Arcadi España, ha presentado el procedimiento. El conseller ha explicado que "las personas usuarias de FGV son mayoritariamente mujeres, un 66,2% en València y el 64,5% en Alicante son mujeres, por lo que diseñar un transporte público seguro es una necesidad esencial para todas las mujeres y niñas, de manera que puedan ejercer su derecho a la libertad de movimiento sin ningún temor".

España ha realizado este anuncio tras mantener una reunión con la directora gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato, y los responsables de Seguridad e Igualdad de la empresa pública, que han participado en la elaboración de este documento.

Tras la reunión, Arcadi España ha expuesto que "el número de denuncias de casos de acoso sexual registradas por FGV es bajo, tan solo dos en 2020 y dos en 2019, lo que no quiere decir que no se produzcan y que no haya una necesidad de actuar contra este tipo de agresiones y facilitar que se denuncien".

Junto con esta iniciativa, en la reunión se han abordado también las propuestas con las que FGV se suma un año más a la celebración del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

FORMACIÓN EN IGUALDAD

Por otro lado, en esta sesión de trabajo se ha avanzado que, como parte de los objetivos del 4º Plan de Igualdad, se han comenzado a impartir cursos formación en materia de igualdad. Desde el 15 de enero y hasta el 30 de mayo de 2021, más de 1.000 trabajadoras y trabajadores realizarán un curso específico en esta materia de 3 horas.

Este es el primer curso que se imparte a la plantilla de FGV en esta materia y el objetivo es introducir conceptos básicos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; la desigualdad en el reparto de tiempos de trabajo; cuidado y ocio, los estereotipos sexistas; la división sexual del trabajo; la infrarrepresentación laboral femenina; la brecha salarial, etc. y conceptualizar y sensibilizar sobre la grave lacra social que supone la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Como parte de las actividades programadas, FGV ha producido el cortometraje documental 'Las chicas no pierden el tren', dirigido por Paqui Méndez y con participación de una amplia representación de trabajadoras de la empresa pública.

Esta producción aborda los pormenores relatados por diferentes protagonistas sobre la incorporación de la mujer a un sector laboral tan masculinizado como el ferroviario, siendo FGV el marco de las experiencias que se muestran.

El documental, dirigido por la directora Paqui Méndez, se presentará oficialmente el próximo viernes 5 de marzo de forma presencial en el MUVIM (Museo Valenciano de la Ilustración) y, de forma paralela, en 'streaming'. Además, está prevista su emisión en À Punt el domingo 7 de marzo.

A su vez y como en años anteriores, FGV ha previsto que durante esta misma semana en estaciones y redes sociales de Metrovalencia y TRAM d'Alacant se dé visibilidad a frases y mensajes para concienciar sobre el papel de la mujer.

Además, se han instalado carteles conmemorativos, realizados por el Institut de les Dones, en diferentes estaciones de València y Alicante.

Por último, en la sede de FGV en València Sud se homenajeará a todas las trabajadoras de la empresa pública con una pequeña exposición de fotografías y documentos sobre la labor de las mujeres en el ferrocarril y su evolución.