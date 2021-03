Dónde comprar mascarillas feministas del 8M para el Día Internacional de la Mujer 2021

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estará marcado por la pandemia del coronavirus, por lo que no serán posibles las habituales manifestaciones masivas debido a las restricciones. Tras la recomendación por parte del Ministerio de Sanidad de evitar movilizaciones multitudinarias como años previos, los distintos colectivos feministas han previsto actos y acciones descentralizadas con aforo limitado, controles y medidas de seguridad.

Por ello, son muchas las personas que adquieren durante los días previos prendas u objetos con símbolos y mensajes feministas que reivindican la lucha del movimiento. Y este año si hay algo que no faltará serán las mascarillas. Así, es posible adquirirlas en multitud de páginas, desde plataformas como Amazon a tiendas especializadas como FEM.

¿Dónde se pueden comprar?

Con motivo del 8 de marzo, la tienda FEM ha puesto a la venta una mascarilla de color morado, que representa la lucha del movimiento feminista, con el siguiente mensaje: Por ti, por mí, por todas. Actualmente este producto está agotado en la web, pero es posible solicitar el envío de un aviso al correo electrónico cuando vuelva a estar disponible. También cuentan con camisetas y pulseras con el mismo diseño y mensaje.

Además de este producto, la tienda dispone de una colección de mascarillas con distintos diseños y colores, y con mensajes como Ni un paso atrás, Libre, Ni una más o Que arda el patriarcado. El precio depende del tipo de mascarilla, pero se sitúa entre los cinco y los 12 euros por unidad.

En la web de La Tostadora también venden mascarillas pensadas para el 8 de marzo por un precio unitario de 14,95 euros. Los diseños incluyen algunos de los lemas más destacados del movimiento feminista como los siguientes: No es no; Vivas, libres e iguales; Somos el grito de las que ya no tienen voz, o La revolución será feminista o no será.