Ribó sobre Zafra y el fraude de la EMT: "No es culpable, es presuntamente culpable"

En esta línea, Ribó ha indicado que la notificación en la que el Tribunal de Cuentas requiere a la extrabajadora para depositar 4,2 millones, cantidad que estima como presunto alcance del fraude, y habla de ella como "presunta responsable", supone "una inflexión muy clara en la situación del robo".

El primer edil ha precisado que aunque "no hay una sentencia" representa "un giro muy grande". "Allí había protocolos que no se cumplieron ni por esta señora -cuyo despido fue declarado improcedente por un tribunal- ni por el banco correspondiente", ha apuntado al respecto.

Preguntado por si es "osado" decir que la exempleada es "culpable" sin haberse celebrado un juicio y aludiendo a las palabras del presidente de la EMT y edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que al dar a conocer la notificación del Tribunal de Cuentas habló de "sentencia" o "fallo", Ribó ha señalado que el concejal "hizo las declaraciones sin hacer la interpretación jurídica demasiado afinada".

"Eso creo que está claro", ha apuntado el alcalde aunque ha afirmado a continuación que "hay que entender que la declaración del Tribunal de Cuentas supone una inflexión muy clara en la situación del robo de los 4 millones en la EMT" ya que "hasta ahora todas las posiciones iban en una dirección" mientras que "el Tribunal de Cuentas parece muy claro que está indicando ir en otra dirección" aunque "sin emitir sentencia, repito".

El responsable municipal ha aseverado que va en una dirección "que, incluso, supone la necesidad de una fianza de 4,2 millones de euros", al tiempo que ha asegurado que eso "no es moco de pavo".

"Creo que no hay una sentencia pero hay un giro muy grande en este sentido. Allí había protocolos que no se cumplieron ni por esta señora ni por el banco correspondiente. Y eso es un indicador que se corresponde perfectamente con lo que dijo el gerente -Josep Enric García, que fue cesado- y se corresponde perfectamente con lo que dijo el concejal Grezzi", ha expuesto.

"La señora Celia Zafra es presuntamente culpable solamente. No es culpable, es presuntamente culpable", ha afirmado Ribó. "Igual que cuando una persona está bajo un planteamiento en unos tribunales, que se le acusa etc, etc es presuntamente culpable", ha añadido el alcalde.

Por otro lado, preguntado por si cree, como ha criticado Giuseppe Grezzi que se ha hecho una "cacería mediática" contra el exgerente de la EMT tras detectarse el fraude, Joan Ribó ha considerado que "se ha exagerado mucho". "Creo que es una persona que ha hecho un gran trabajo en la EMT. Me parece que se ha exagerado por parte de la oposición desde un punto de vista que no logro entender", ha declarado.

Ribó ha indicado que "hay que asumir responsabilidades por lo que ha ocurrido" en la compañía pública y ha asegurado que "se han asumido", por ejemplo, "cambiando protocolos".