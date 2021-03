Cvirus.- El nombre d'aules confinades l'última setmana de febrer se situa en el nivell més baix del curs

20M EP

NOTICIA

El nombre d'aules confinades en l'última setmana de febrer com a conseqüència del coronavirus es va situar en el nivell més baix del curs, segons la informació de la Conselleria d'Educació, que reflecteix que el 99,8 per cent dels grups d'alumnes dels centres educatius va concloure la passada setmana sense incidències. Dels 818.644 alumnes, hi ha un 0,2 per cent de positius actius, i dels 78.434 docents, un 0,3%.