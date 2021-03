Ibai Llanos, a Jordi Évole: "Me da miedo que ahora los chavales tengan como objetivo ser 'streamers'"

El youtuber y streamerIbai Llanos está de moda. Su defensa de pagar impuestos en España frente a sus compañeros de profesión que se han ido a Andorra para ahorrarse dinero le ha merecido, aún más, el reconocimiento y el cariño de propios y extraños.

Por eso, y un poco por cachondeo, el programa de La Sexta Lo de Évole anuncia la entrevista con Ibai Llanos como lo que viene "después del Papa y lo de Messi".

El domingo a las 21.25 h será la entrevista al streamer que en el adelanto que ya se ha podido ver abre su casa a Jordi Évole, que quería conocer "al Ibai que está detrás del showman, del streamer".

Llanos vuelve a abordar el tema de los impuestos, porque a él le dicen "Ibai tú eres tonto por pagar impuestos en España, te roban y no te das cuenta". Pero Ibai Llanos tiene claro qué es lo justo: "Pues debes contribuir más que una persona que gana 1.500 pavos al mes, entiendo, ¿no? Igual soy gilipollas, pero pienso eso", dice con vehemencia.

Ser mundialmente famoso no es fácil y la presión del directo no es poca. "Me estoy muriendo, por qué de repente no puedo caminar, por qué no puedo salir a la calle? Yo no sabía que era ansiedad, o ataques de pánico pensaba que me moría", cuenta el streamer sobre la presión que siente en ocasiones.

Es un claro referente para los más jóvenes y también siente esa responsabilidad. "Me da miedo que ahora los chavales tengan como objetivo ser streamers, ganar mucho dinero y vivir en este tipo de casas", le asegura a Jordi Évole en otro momento de la entrevista.

Pero no siempre fue rico y famoso. "Mi familia ha tenido siempre curros muy humildes, mi padre se ha llegado a sacrificar por mi hermano de estar sin comer algún día", revela.

El domingo que viene sale la entrevista más especial de toda mi vida. Y sale hasta mi padre después de llevar 7 años en las sombras desde que me dedico a esto. Va a ser bonito. https://t.co/CmGEV2T0QP — Ibai (@IbaiLlanos) February 28, 2021

"El domingo que viene sale la entrevista más especial de toda mi vida. Y sale hasta mi padre después de llevar 7 años en las sombras desde que me dedico a esto. Va a ser bonito", dice el propio Ibai en su cuenta de Twitter.

Y es que Évole habla por teléfono con el progenitor del streamer, que dice: "Antes me conocían por mi nombre, Javier, y ahora me conocen como el padre de Ibai".