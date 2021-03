ISE mantiene la feria presencial en Barcelona para junio pero admite que será con "menos participantes"

Los organizadores del Integrated Systems (ISE) mantienen la feria presencial en Barcelona entre el 1 y el 4 de junio, pero admiten que habrá "un volumen más bajo de participantes que en años anteriores".

En una carta a las empresas exhibidoras, el director general de la feria, Mike Blackman, ve una "tendencia positiva" en la evolución de la pandemia en Europa por la reducción de los casos y el incremento de las vacunas.

"Anticipamos una situación que hará posible organizar un acontecimiento presencial en Barcelona", afirma. Con todo y con eso, ISE ofrece a los exhibidores cancelar sin penalización su presencia en la feria antes del día 5 de marzo, y anticipa que organizará un "robusto" contenido digital y actos "regionales" en Alemania, Holanda y el Reino Unido.

Mike Blackman ya aseguró hace unas semanas que los organizadores del ISE decidirían el 1 de marzo si existían las condiciones para mantener el evento de forma presencial o no. Coincidiendo con esta fecha, el director del congreso ha escrito a los exhibidores, confirmando su intención de estar en Barcelona en las fechas previstas y de forma presencial.

En el escrito a los exhibidores, Blackman indica que está "revisando todas las opciones" y que quiere escuchar a la industria para ofrecer un congreso en Barcelona "para todos los que queremos formar parte". En una reciente entrevista, Blackman avanzó que estudian hacer tests de antígenos a todos los participantes en la feria, entre otras medidas.

"Reconocemos que no todos los miembros de nuestra comunidad están en la misma situación cuando planteamos viajar hasta Barcelona", admite el director general de la feria. En este sentido, ofrece a los que no puedan estar presencialmente en la capital catalana un "robusto programa digital con contenidos únicos que solo se podrán encontrar en ISE". Además, Blackman indica que están estudiando hacer actos por los mercados locales de Alemania, Holanda y el Reino Unido "haciendo viajar al ISE a los que no pueden ir hasta Barcelona".

Flexibilidad en las condiciones

La feria se hará en Barcelona "sí o sí", apuntan fuentes de la organización, pero con todo y con eso, el ISE ofrece flexibilidad a los exhibidores que quieran cancelar su participación.

En este sentido, las empresas pueden anular la reserva al ISE antes del 5 de marzo, este viernes, sin penalizaciones, y también se pueden reducir los espacios si una compañía cree que reservó más de lo que realmente necesitará.

Las que ya han pagado toda o parte de la reserva y finalmente no podrán ir a Barcelona, pueden optar por recuperar el dinero o usarlos de cara a la participación en otros actos de ISE en 2021 o como depósito para el ISE 2022.

Asimismo, todas las empresas que continúen participando en la feria presencial en Barcelona recibirán el doble de puntos en el sistema del congreso, que sirve para marcar el ranking de compañías participantes.